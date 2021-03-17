Директор музея-заповедника «Сталинградская битва»: ждем выделения средств на консервацию мельницы Гергардта

Обрушилась часть южного фронтона мельницы. Фото: Олег ДИМИТРОВ

Директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Дементьев рассказал «КП-Волгоград» о состоянии частично обрушившейся накануне мельницы Гергардта или Грудинина. Руководство музея уже давно ждет от Министерства культуры РФ согласования противоаварийных работ и выделения средств на консервацию исторических руин. Пока неизвестно, о какой сумме идет речь, так как не ясно, какие именно работы в итоге согласуют. В любом случае, это будут десятки или даже сотни миллионов рублей.

Напомним, построили здание паровой мельницы в Царицыне-Сталинграде-Волгограде еще в 1900 году. Во время Великой Отечественной войны здесь шли ожесточенные бои. Мельницу искалечили авиабомбы, многочисленные мины и снаряды. В 1942 году она прекратила работу. Руины решили сохранить как памятник. С тех пор немало бед наделало безжалостное время.

- В результате постепенного накопления мелких повреждений идут процессы видоизменения, деформации, потери материальных компонентов. 16 марта 2021 года по причине шквалистого ветра произошло обрушение части фронтона мельницы. С точки зрения сохранности всего здания разрушение незначительно. Участок платформы, к которому прилегает указанная часть мельницы, был ранее огорожен для безопасности туристов, - сообщил «КП-Волгоград» Алексей Дементьев.

О ПЛАНАХ

- Музей-заповедник ведет регулярное наблюдение за состоянием объекта. Планируется проводить мероприятия по сохранению руин мельницы, которые будут включать в себя консервацию здания, усиление несущих конструкций и выполнение работ по укреплению фасада.

Была подготовлена и направлена заявка в Министерство культуры РФ на выделение средств на проектирование и проведение противоаварийных работ. Рабочая группа Министерства культуры осматривала объект в 2020 году. В настоящий момент решается вопрос о выделении средств.

Кроме того, в рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации ПР-77 по итогам заседания совета при Президенте РФ по культуре и искусству Музеем-заповедником совместно с Волгоградским областным отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры была направлена заявка с просьбой включить объект культурного наследия «Исторический заповедник − руины мельницы им. Грудинина» в долгосрочную программу консервации объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

СКОЛЬКО ЕЩЕ ПРОСТОИТ МЕЛЬНИЦА ГЕРГАРДТА?

- После осуществления консервации руин мельницы, в соответствии с требованиями по сохранению объектов культурного наследия подобного рода, они простоят еще достаточно длительный период, - считает директор музея-заповедника. - Восстановление утраченного элемента здания возможно при проведении работ по консервации, этот вопрос будет решаться в период подготовки проектной документации специальной комиссией.

По мнению общественников и краеведов, начать противоаварийные работы и законсервировать мельницу нужно как можно скорее, иначе можно и не успеть.

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