Фото: СК "Ротор"

Пауза между 22-м и 23-м туром Российской премьер-лиги будет короткой – всего 2 дня. Зато потом наступит перерыв из-за игр сборных. В одном из матчей предстоящего тура болельщиков ждет противостояние двух географических соседей. В гости к волгоградскому «Ротору» приедет «Ростов». Обе команды сейчас находятся не в лучшем настроении. У сине-голубых в двух последних играх только одно набранное очко и 0 ударов в створ ворот соперников. Ростовчане имеют такой же багаж очков за 2 предыдущих тура. Еще коллектив Валерия Карпина недоволен тем, какие решения против него принимают арбитры. Игра волгоградцев и дончан – хорошая возможность для каждой из команд преобразиться. Либо усугубить свои проблемы. «КП» дает прогноз на матч 23 тура чемпионата РПЛ Ротор - Ростов.

В воскресенье появились слухи о том, что матч на «Волгоград Арене» 17 марта может не состояться. Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что «Ростов» хочет бойкотировать игру с «Ротором». Руководство дончан недовольно работой арбитра Сергея Лапочкина во встрече с «Химками». Однако официального подтверждения, что желто-синие не хотят лететь в Волгоград, не последовало. Зато у ростовского клуба другая напасть. Нападающего команды Владимира Обухова подозревают в применении допинга. Якобы запрещенные вещества нашли в пробе футболиста, которую он сдавал еще в 2013 году, являясь игроком московского «Торпедо». Международная федерация футбола и Российской футбольный союз сейчас разбираются, действительно ли в организме Обухова было запрещенное вещество метандиенон.

У «Ротора» же все спокойно, никаких скандалов нет. Но, конечно, на команду не может не давить турнирная ситуация и игра в предыдущих турах. Сине-голубые уже 2 встречи кряду не могут нанести ударов по цели. В статистике матчей с «Химками» и «Уралом» у волгоградцев значится 0 в графе «удары в створ». Соответственно они и не забивают мячей. После того, как РПЛ возобновилась, «Ротор» между играми неделю тренировался в Турции и неделю в Подмосковье. Но после неудачи с «Уралом» подопечные Александра Хацкевича вернулись заниматься в Волгоград.

Проиграв «Уралу», «Ротор» отстал уже на 8 очков от екатеринбуржцев, которые занимают спасительную 12-ю строчку в турнирной таблице. А волгоградцы на 13-м месте увязли в зоне стыковых матчей. Сейчас у сине-голубых в активе 18 очков. Они по ходу сезона одержали 4 победы, 6 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений. У «Ротора» наименьшее число забитых мячей в РПЛ – 12, а пропустила команда 32 гола. Но этот показатель не самый худший в лиге. После зимней паузы коллектив с берегов Волги одолел «Тамбов» (3:1), разошелся миром с «Химками» (0:0) и проиграл «Уралу» (0:1). Что касается «Ростова», то он сейчас опустился в таблице на 9-е место. После возобновления РПЛ дончане сыграли вничью с «Зенитом» (2:2) и «Сочи» (0:0), а также уступили «Химкам» (0:1). А вообще у них уже серия из четырех матчей без викторий подряд. Всего у «Ростова» 34 очка – столько же у «Краснодара». За 22 тура желто-синие одержали 10 побед, четырежды сыграли вничью и потерпели 8 поражений. Забила команда 26 мячей, пропустила 23.

Противостояние «Ротора» и «Ростова» - принципиальное для болельщиков этих клубов. Команды многократно встречались между собой в российской истории. Они провели 26 матчей. Преимущество в них за сине-голубыми. Они побеждали ростовчан 14 раз. А у желто-синих 7 выигрышей над географическими соседями. Еще 5 игр завершились вничью. По забитым мячам преимущество также у волжан – 50-34. У коллективов случались разные очные дуэли. Не обходилось и без разгромов. «Ротор» куражился над соперником со счетами 4:0 и 5:1. Дончане могут похвастаться успехами с результатами 4:1 и 3:0. В последний раз команды встречались между собой в 2014 году в рамках четвертьфинала Кубка России. Тогда «Ростов» победил 3:0. Один из мячей забил Джано Ананидзе, так и не проведший за «Ротор» ни одной игры. У «Ротора» в запасе был Хорен Байрамян – один из лидеров нынешнего «Ростова». А матч первого круга текущего сезона РПЛ между «Ростовом» и «Ротором» не состоялся из-за вспышки коронавируса в волгоградской команде.

У букмекеров фаворит предстоящего матча «Ростов». На его победу дают коэффициент 2,42. Выигрыш «Ротора» оценили котировками 3,45. На ничью коэффициент 2,95.

Шансы «Ростова» на успех выглядят предпочтительнее, чем у «Ротора». Даже несмотря на то, что дончане в весенней части сезона пока не могут выиграть. Команда Валерия Карпина не проваливает матчи. Наверняка, она сейчас еще очень злая из-за всех неурядиц, которые на нее обрушились в последнее время. Волгоградцы могут попасть под горячую руку. Тем более, сине-голубые идут от матча к матчу по убывающей и пока не демонстрируют своим болельщикам позитивные преображения в игре. Прогноз «КП» на матч Ротор - Ростов – победа гостей со счетом 2:0.