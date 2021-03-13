Что произошло после матча Урал - Ротор

Ротор проиграл Уралу. Счет: 1:0. Фото: ФК Урал,

Матч 22-го тура РПЛ между «Уралом» и волгоградским «Ротором», который прошел в Екатеринбурге 13 марта, завершился поражением для сине-голубых. Подопечные Александра Хацкевича уступили со счетом 1:0. Довольно обидное поражение для команды из Волгограда и потеря очков перед встречей с «Ростовом». Наставник «Ротора» после матча с «Уралом» казался раздосадованным.

- Для нас, конечно, это поражение достаточно тяжелое. Впереди еще игры, в которых нужно будет набирать очки, - рассказал на пресс-конференции главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич.

По мнению главного тренера «Урала» Юрия Матвеева, поле в Екатеринбурге было не самого лучшего качества, что не позволяло играть в быстрый футбол. Тем не менее, хозяева вели себя довольно агрессивно, что и привело их к победе.

- Никто не хотел сегодня рисковать, - признался потом Хацкевич. - Мы хотели сыграть надежно в обороне. В принципе, все удавалось, кроме того эпизода на 83-й минуте, когда наши центральные защитники не доработали. Был у нас и опасный момент в первом тайме – не повезло.

Следующий домашний матч на стадионе «Волгоград Арена» «Ротор» проведет 17 марта 2021 года. Сине-голубых ждет дерби с «Ростовом». Начало в 18.00. Билеты уже в продаже.