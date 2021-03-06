Фото: ФК "Химки"

В первые весенние выходные состоятся матчи 21-го тура Российской премьер-лиге. В субботней программе 3 встречи. Одна из них пройдет в Волгограде между местным «Ротором» и «Химками». Оба коллектива в этом сезона поднялись в элитный дивизион из ФНЛ. Команды идут рядом друг с другом в турнирной таблице. Подмосковные коллектив располагается на 10-м месте, сине-голубые – на 13-м. При этом между ними достаточная разница очков – 11. В последних турах волгоградцы и химчане набрали отличный ход. У «Ротора» и «Химок» по 3 победы подряд в РПЛ, а красно-черные еще и не проигрывают на протяжении 7 встреч, если не учитывать фиаско в 1/8 финала Кубка России. Отдать кому-то предпочтение сложно. Обычно про такие игры говорят «матч на три результата». «КП» рассказывает о главных моментах матча Ротор – Химки 6 марта 2021.

Статистика личных встреч Ротора и Химок составляет 11 матчей. Преимущество в них на стороне волгоградцев. Они имеют 5 побед над красно-черными. А подмосковная команда выигрывала у сине-голубых 3 раза. Также 3 матча завершились вничью, в том числе дуэль первого круга текущего сезона РПЛ. В 6-м туре команды разошлись миром со счетом 1:1. По забитым мячам статистика 13-10 в пользу сине-голубых.

Прогнозы букмекеров в матче Ротор – Химки 6 марта 2021 не определяют никого явным фаворитом. При этом котировки постоянно меняются. Накануне игры немного снизился коэффициент на победу «Химок», сейчас он 2,65. А успех «Ротора» расценивается в 2,9. На ничью коэффициент 3,15. Прогноз «КП» на матч Ротор – Химки: результативная ничья.

Стартовые составы на игру Ротор – Химки будут объявлены примерно за час до начала игры. Матч Ротор - Химки начнется 6 марта 2021 в 16:30 по московскому времени.

Прямую видеотрансляцию матча Ротор - Химки можно посмотреть 6 марта 2021, начиная с 16:25 по московскому времени на телеканалах «Матч.Премьер». В 16:30 начнется прямая телетрансляция матча Ротор - Химки.