Фото: ФК "Химки"

Футбол в России набирает обороты после зимней паузы. В Российской премьер-лиге в ближайшие дни пройдут матчи 21-го тура. В одном из них на «Волгоград Арене» сыграют волгоградский «Ротор» и подмосковные «Химки». Команды хоть и занимают места во второй части турнирной таблицы, но в последних играх у них положительные результаты. У «Ротора» идут 3 победы к ряду. «Химки» не проигрывают уже на протяжении 7 матчей. Причем 6 из этих встреч завершились в пользу красно-черных. «КП» дает прогноз на матч 21 тура чемпионата РПЛ Ротор - Химки.

«Ротор» после победы в прошлом туре над «Тамбовом» вернулся в знакомый для себя город. Но не в Волгоград, а в Белек. Там же проходили все сборы сине-голубых минувшей зимой. В Волгограде пока не наступила настоящая весна, а поле с подогревом только одно – на «Волгоград Арене». Но тренироваться там каждый день нельзя. Тогда поле просто испортится. Кстати, в Турции подопечные Александра Хацкевича 1 марта сыграли контрольный матч с казахстанским «Ордабасы». Счет неутешительный – 0:3. «Химки» же готовятся к предстоящей дуэли в Подмосковье – тренировки без каких-либо спаррингов. В станах обеих коллективов есть хорошие новости. У волгоградцев восстановился от травмы Джовино Фламарион, у химчан вернулись в общую группу Аршак Корян и Евгений Гапон.

К очной дуэли «Ротор» подходит на 13-м месте. У волгоградцев 17 набранных очков. В 20-ти играх они одержали 4 победы, 3 из которых пришлись на последние матчи. Также 5 раз они сыграли вничью и потерпели 11 неудач. Статистика забитых и пропущенных мячей 12-31. «Химки» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице. У коллектива 8 выигрышей, 4 ничейных результатов и 8 поражений. 26-31 – это разница забитых и пропущенных мячей. В прошлом туре, напомним, подопечные Игоря Черевченко одолели «Уфу» - 2:1. Зато перед этим с треском вылетели из Кубка России от «Крыльев Советов» - 0:4

История противостояний «Ротора» и «Химок» насчитывает 11 матчей. Впервые команды между собой сыграли в 2010 году. Тогда в рамках первого дивизиона 29 августа соперники поделили очки – 1:1. С таким же счетом завершилась дуэль первого круга в текущем сезоне в 6-м туре. Всего команды трижды расходились миром. Столько же матчей завершились в пользу «Химок». За «Ротором» 5 побед. По забитым мячам 13-10 в пользу сине-голубых.

Букмекеры никому не отдают предпочтения в предстоящей игре. На победу «Ротора» и на успех «Химок» одинаковый коэффициент – 2,8. На ничью котировки 3,1.

Стоит признать, что во встрече сложно предсказать фаворита. Говорят в таких случаях, что игра на 3 результата. Не будем выделять кого-то из соперников. Забитыми мячами они должны порадовать зрителей. Прогноз «КП» на матч Тамбов – Ротор: ничья со счетом 1:1.