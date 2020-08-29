Фото: ФК "Химки"

Субботнюю программу 6-го тура Российской премьер-лиги завершало противостояние в Подмосковье. «Химки» принимали волгоградский «Ротор». Команды в этом сезоне выступают в ранге дебютантов лиги, выйдя из ФНЛ. И перед очной дуэлью соперники были главными аутсайдерами турнира. «Химки» занимали 15-е место, «Ротор» - 16-е. И ни у кого в активе не было побед. Поэтому очная дуэль была хорошей возможностью для обеих команд пополнить запас очков.

«Химки» начали матч по-хозяйски, забрав мяч под своей контроль. Но моментов у красно-черных не было. «Ротор» в привычной манере действовал от обороны, стараясь убежать в контратаку. И один из быстрых выпадов волгоградцев завершился взятием ворот. Данил Степанов сделал подачу в штрафную площадь соперников, где успешно на опережении сыграл Камиль Муллин. Нападающий сине-голубых в касание переправил мяч в ворота, 1:0. Но гол мог быть и отменен. Бригада арбитров просматривала результативную атаку. Могло показаться, что Зурико Давиташвили подыграл себе рукой, разгоняя атаку. Но главный судья Кирилл Левников, обратившийся к просмотру эпизода, нарушения правил не углядел и зафиксировал взятие ворот на 32-й минуте.

Выйдя вперед, подопечные Александра Хацкевича отодвинули мяч от своих ворот. Нельзя было сказать, что подмосковные футболисты были вынуждены обороняться. Скорее, игра пошла на встречных курсах, но без ударов по воротам. На этом первый тайм подошел к концу.

Второй тайм начался с атакующих действий «Химок». Гостям надо было отыгрываться, в то время, как сине-голубые были не против отдать инициативу и оборонять минимальное преимущество. Только в защите «Ротор» действовал не безупречно, допустив серьезную ошибку. Аршак Корян пробежал с мячом по правому флангу и, увидев набегающего в штрафную Александра Ломовицкого, сделал прострел на своего партнера. Ломовицкий в касание нанес удар, поразив ворота, 1:1.

Рисунок игры не менялся. «Ротор» продолжил обороняться, а «Химки» давили. И, конечно, именно хозяева были близки к еще одному забитому мячу. И момент у красно-черных был. Вышедший на замену Мохамед Конате бил с убойной позиции, но угодил в перекладину ворот. «Ротор» старался отвечать контратаками. Но опасными они не были. Так команды и доиграли. Ничья 1:1, которая не в пользу ни «Химок», ни «Ротора». Клубы продолжают идти без побед в РПЛ.

Следующие матчи команды проведут после игр Лиги наций сборных. «Ротор» дома примет «Краснодар». «Химки» отправятся в Екатеринбург в гости к «Уралу». Точные даты игр 7-го тура РПЛ пока не определены. Тур пройдет 12-13 сентября.