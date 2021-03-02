Спустя 4 года экс-депутатов гордумы Волгограда будут судить за многомиллионные аферы с ОСАГО

Алексея Зверева и Евгения Щура задержали еще в декабре 2016-го и только сейчас уголовное дело передали в прокуратуру. Фото гордумы Волгограда.

Больше четырех лет длилось расследование уголовного дела о многомиллионных аферах с ОСАГО, которые проворачивали в Волгограде три (теперь уже бывших) депутата гордумы – Евгений Щур, Алексей Зверев и Евгений Глазков. И только сегодня, 2 марта 2021 года, дело передают в прокуратуру. Кроме этих организаторов мошеннической схемы, на скамью подсудимых отправятся и два участника ОПГ. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в СУ СК по региону.

Как удалось установить следователям, злоумышленники через подставных лиц оформляли либо выкупали фиктивные извещения о ДТП, так называемые «европротоколы» (для составления которых не требуется участие полиции). Затем, чтобы не предоставлять страховщикам «пострадавшие» авто для осмотра, сами назначали экспертизы в подконтрольных фирмах, где завышали стоимость ремонта. Потом с пакетом этих документов подавали иски в суды на страховые компании. В судах их интересы представляли «специальные» юристы, которые мало того, что получали фиксированную зарплату, так еще и выставляли счета за свои услуги в несколько десятков тысяч рублей. Ущерб от махинаций мошенников составил порядка 84 миллионов рублей.

- В качестве обеспечительных мер следователи наложили арест на дорогостоящее имущество обвиняемых, в том числе: земельные участки, нежилые помещения, производственные здания, автомобили и даже линию электроснабжения, стоимость которого оценена примерно в 58 миллионов рублей, - уточняют в следственном управлении.

Уголовное дело составило почти 2 тысячи томов. И почти 3 года обвиняемые знакомились с этими материалами. В последний год экс-депутаты – Евгений Щур и Алексей Зверев, а также их защитники явно затягивали рассмотрение дела, поэтому следователи через суд добились ускорения этого процесса. Срок им дали до 1 марта 2021 года. Сегодня следователи вынесли постановления о прекращении ознакомления обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела.

- Отметим, что в рамках расследования в отдельные производства выделили и направили в суд еще почти 550 дел. В том числе уголовные дела на аварийных комиссаров, на предпринимателей, которые проводили фиктивные экспертизы «помятых» машин. По некоторым из них уже вынесены обвинительные приговоры. По некоторым преследование было прекращено в связи с примирением сторон, - рассказывают в СУ СК по Волгоградской области.

Надо сказать, что по Евгению Глазкову (соратнику Щура и Зверева по депутатскому корпусу) материалы дела также выделены в отдельное производство. Дело в том, что его три года не могли поймать, так как он успел сбежать за границу. В 2020-м его удалось задержать в Швеции. Он еще продолжает знакомиться в томами уголовного дела, которые на него собрали следователи.