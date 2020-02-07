Волгоградского экс-депутата, обвиненного в аферах со страховками, вернули из Швеции в Россию

7 Февр. 2020 2020-02-07T21:20:21+03:00

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Бывшего депутата Волгоградской гордумы Евгения Глазкова по требованию Генпрокуратуры РФ вернули из Швеции в Россию. На родине его ждет суд и, вероятнее всего, немалый срок в колонии, ведь обвинения в его адрес выдвинуты серьезные. Глазкова обвиняют в создании преступной группировки, которая несколько лет махинациями наживалась на страховках.

- По версии следствия, именно Глазков организовал преступное сообщество в Волгоградской области, которое на протяжении двух лет - с 2015 по 2016 годы - похищало деньги страховых компаний. Аферисты заключали с потерпевшими в ДТП договоры на уступки права требования, в том числе по фиктивным извещениям о ДТП. После подконтрольные фирмы проводили «липовые» экспертизы. При этом, стоимость одного экспертизы составляла около 700 рублей, в то время как в суд подавались поддельные документы о стоимости экспертизы в размере, в десятки раз превышающем реальные затраты, понесенные на ее проведение. В результате преступных действий Глазковым вместе с подельниками похищены денежные средства у крупнейших страховых компаний на общую сумму свыше 47 миллионов рублей, - рассказывают «КП-Волгоград» в Генпрокуратуре РФ.

Глазкову удалось сбежать, и его объявили в розыск. В марте 2019 года его разыскали в Швеции. Генпрокуратура РФ направила зарубежным коллегам запрос о выдаче обвиняемого, который в январе 2020 года был удовлетворен.

- Сегодня в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Евгений Глазков доставлен в Москву, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU