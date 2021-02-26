Пока следователи изучают обстоятельства коммунальной аварии в Волжском, в результате которой в кипятке погибли два человека, эксперты по вопросам теплоснабжения представили свою версию происшедшего. Согласно данным, которые опубликовало экспертное сообщество НП «Российское теплоснабжение», арестованные сотрудники ООО «Волжские тепловые сети» не могли предотвратить трагедию. Кроме того, они считают, что причиной порыва теплотрассы стала ливневка.«При осмотре места ЧП выявлено частичное разрушение приемного ливневого колодца, расположенного вблизи теплотрассы. В итоге дождевые стоки с грязью и химреагентами текли на трубопровод тепловой сети. От этого повредился короб (гильз) теплотрассы, а следом и сама труба», - пишут эксперты.Тепловики также уверяют, что «никакими инструментальными способами определить поврежденный участок трубы, да еще и проходящий под проезжей частью – невозможно». Акцентируют на том, что шурфовки в таких местах делать запрещено, датчики коррозии показывают повреждения внутри трубы, а опрессовка не выявила нарушений целостности трубопроводов. Хотя перед началом отопительного сезона, как положено, провели все плановые гидравлические испытания, и на участке, где впоследствии произошла авария, повреждений выявлено не было». Таким образом, волжские тепловики не могли заранее отремонтировать поврежденный участок.Напомним, что ЧП произошло в Волжском 3 января 2021 года на пересечении улиц Мира и Оломоуцкая. Из-за порыва теплотрассы кипяток хлынул на перекресток. Пострадали четыре человека, двое из которых скончались. По данному факту следователи СУ СК по региону завели уголовное дело и арестовали двух ответственных лиц из ООО «Волжские тепловые сети» - главного инженера и начальника теплового района №2. Сейчас оба они находятся в СИЗО. Им вменяют статью «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Расследование этого дела на личный контроль взял глава СУ СК России Александр Бастрыкин.