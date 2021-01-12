Следственное управление СКР по Волгоградской области переквалифицировало уголовное дело по факту крупной коммунальной аварии в Волжском. Число жертв ЧП увеличилось до двух человек. Поэтому теперь виновникам вменяют другую статью - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Следователям предстоит дать правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц, по вине которых случился порыв трубы теплотрассы. Виновным грозит до десяти лет лишения свободы. О расследовании уголовного дела сегодня, 12 января, главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкины во время видео-конференции рассказал руководитель областного СУ СКР Василий Семенов.Волгоградские следователи уже опросили всех потерпевших и свидетелей коммунальной аварии в Волжском, изучили записи камер видеонаблюдения. Продолжается знакомство с документацией, которую взяли у обслуживающей участок теплотрассы. Специалисты провели лабораторное исследование поврежденных труб, в ближайшее время их передадут на техническую экспертизу. Продолжаются другие следственные действия, направленные на установление всех причин и обстоятельств случившегося, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.Напомним, коммунальная авария произошла днем 3 января в Волжском на пересечении улиц Оломоуцкой и Мира. Кипяток размыл асфальт, из-за чего в воду упали 4 человека. Все они с ожогами различной степени тяжести оказались в больнице. 4 января скончался 75-летний мужчина, у которого было поражено более 60% тела. 12 января скончался еще один пострадавший – 65-летний волжанин.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Пришлось ориентироваться на крики»: пожарные рассказали, как спасали волжан из кипятка после коммунальной аварииСреди пострадавших 27-летний сотрудник МЧС - он остается в больнице. Пожарные во время спасательной операции ориентировались на крики упавших в воду людей (подробности)