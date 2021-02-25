Как сейчас живут герои интимного скандала из Волжского, где учительница Ангелина Дорофеева соблазнила ученика

В отличие от Алексея, у которого все впереди, жизнь Ангелину не пощадила. Фото: с личных страничек героев публикации.

Почти пять лет назад вся страна наблюдала за резонансной историей, героиней которой стала учительница начальных классов из Волжского – тогда еще 28-летняя Ангелина Дорофеева: она соблазнила 15-летнего школьника Алексея. Оба ходили по ток-шоу и раздавали интервью, но многое осталось за кадром. «Комсомолка» пообщалась с Алексеем и узнала, была ли любовь между ним и учительницей, а также поинтересовалась, как сложились судьбы героев той запретной лав-стори.

УЧИТЕЛЬНИЦА ПЕРВАЯ МОЯ

Для начала немного предыстории: в апреле 2016 года СУ СКР по Волгоградской области возбудил уголовное дело по двум довольно тяжким статьям в отношении Ангелины - «половое сношение» и «развратные действия» с юношей, которому не было 16-ти. Будь на ее месте мужчина, ему бы впаяли приличный срок, но Дорофеева отделалась двумя годами условно. Многие даже становились на ее сторону, мол, современной девушке все можно, а мальчик уже взрослый. Однако закон есть закон, да и мораль никто не отменял. Все же она не подруга со двора, а педагог.

- Сейчас я воспринимаю это как первый опыт. Да, могу сказать, что это была влюбленность, но не любовь, - говорит сегодня Алексей Булычев, которому уже исполнилось 20 лет. – У нас все было просто: сначала я поинтересовался татуировками учительницы, потом спросил страницу ВК. Там мы уже общались на «ты». Через два дня она сама задала вопрос о том, хочу ли я с ней встречаться. Вроде она и нравилась мне по общению, поэтому я решил это обсудить. Но как только я пришел к ее дому, она сразу сказала, что согласна.

А на следующий день – первый поцелуй. И завертелось. Встречались и дома, и в школе, делали селфи и, кажется, оба не думали о последствиях. Когда родители Алексея узнали об этих отношениях, их жизни кардинально изменились.

«Я БЫ ЛИШИЛ ЕЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ»

Сейчас Алексей живет в Москве, куда переехал со своей семьей три года назад после девятого класса. Прошел курсы программиста – это то, что ему по душе.

- Когда мы ездили на ток-шоу, нам Москва очень понравилась. Она красивая, много возможностей. У меня появилось понимание, что люди больше зарабатывают и в целом уровень жизни выше. Поэтому мы решили остаться, - признается Алексей.

Сейчас он создает сайты, сам наполняет их контентом: пишет об электронике, интересуется комиксами. Говорит, это приносит доход. А о прошлом старается не думать: что было, то прошло. Его отношения с семьей стали крепче, судебные разбирательства наоборот сплотили, а бунта с его стороны не было.

- Случилось как случилось. Я бы сам не стал с ней судиться. Я, понимая, что происходит с ее детьми, скорее, лишил бы ее родительских прав, - выдает молодой человек.

НЕ УСЛОВНЫЙ, А СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР

В отличие от Алексея, у которого все впереди, жизнь Ангелину не пощадила. И самый ужасный приговор ей вынес не судья, а трагическая случайность: в декабре 2017 года Дорофеева разбилась в автокатастрофе. Из четырех находившихся внутри людей погибла только она. Водителя Магомеда Ильясова, который, кстати, впервые в ту ночь видел Ангелину, посадили в тюрьму. Он добивался правосудия и доказывал, что не виноват в аварии, но безуспешно.

Родные и знакомые Дорофеевой говорили, как ей было тяжело: из школы уволили, работы в Волжском было немного (да и кто берет с судимостью?), перебивалась случайным заработком. Еще и детей не видела на протяжении всего следствия – они жили в Майкопе с бабушкой. Незадолго до гибели, уже после всех судов, Алексей случайно встретил учительницу. Это было перед переездом в Москву.

- Мы с ней заговорили. Она сказала, что не обижается ни на что, но не понимает, за что ей это все досталось. Мне было ее жаль, выглядела неважно. Было жаль, что сама загубила себя, хотя могла бы идти вперед, уехать из Волжского к детям и начать все заново, говорит Алексей.

Новость о смерти Ангелины воспринял, как «закономерность».

- Шока от новости о ее смерти не было. Я понимал, что это судьба. Не воспринял близко к сердцу.

Да и в целом о секс-скандале Леша предпочитает больше не вспоминать.

- Если вернуться в прошлое, я бы не стал связываться с учительницей. Школьникам и педагогам могу посоветовать только одно: действовать, как велит душа, но всегда думать о последствиях, - резюмировал Алексей.

Сегодня Ангелине исполнилось бы 33 года. Ее детей забрала на воспитание бабушка.