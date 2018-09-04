Родные погибшей секс-учительницы Ангелины Дорофеевой требуют миллион рублей компенсации от виновника ДТП

СЕГОДНЯ 19:27 2018-09-04T19:38:49+03:00

Мужчина, сидевший за рулем «Кашкая» в ту ночь, рассказал все о последних часах жизни скандально известной волгоградки

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Бывшая учительница Ангелина Дорофеева, которая пару лет назад «прославилась» на всю страну сексуальной связью с учеником, погибла накануне Нового года. Уже прошло более полугода, но обстоятельства ее смерти до сих пор точно не известны. Есть две версии трагедии, а истину ищет суд.

Напомним, весной журналисты узнали, что Ангелина разбилась в ДТП еще в декабре. В полицейских сводках об этой аварии несколько сухих фактов: иномарка врезалась в столб на Волжской ГЭС, пассажирка скончалась в больнице, не приходя в сознание. Есть виновник - водитель, он и несет наказание. Но 40-летний Магомед Ильясов уверяет: авария случилась из-за разбитой дороги. И вина не на нем, а на чиновниках, которые не следили за состоянием дорожного покрытия. Он сам вышел на связь с редакцией.

«КОГО ТЫ КО МНЕ САЖАЕШЬ?»

Поздним вечером 27 декабря раздался телефонный звонок.

- Знакомый Артем* попросил повозить его с подругой Ангелиной, - рассказывает Магомед. – Мол, на такси накладно, лучше мне на бензин даст. Я долго отнекивался, но потом все-таки согласился.

Вскоре «Ниссан Кашкай» подобрал Артема с девушкой. Заехали в Волжский, Ангелине нужно было заскочить куда-то. По словам Магомеда, парочка выпивала. То пиво, то коньяк.

- Пока Ангелина ходила, я ждал на улице. Когда она вернулась, увидел в ее руке шприц, - не скрывает возмущения Магомед. - Сразу поругался на друга, мол, кого ты ко мне сажаешь? Увидев мою реакцию, она быстренько выбросила улики и молча села назад.

История 15-летнего подростка и 28-летней учительницы поделило общество на два лагеря. Фото с личных страничек героев публикации.

По дороге заехали в ночной магазин, там успели познакомиться с еще одной парой, которая искала алкоголь. Их тоже усадили в машину. На ближайшей заправке Ангелина попросилась на переднее сиденье - песни переключать. Артем без вопросов уступил место своей девушке.

- Около четырех утра мы проезжали ГЭС. Вдруг я вижу «Лексус». Он с нами сравнялся, потом сбавлял и прибавлял скорость. Так длилось минут пять. Я даже опустил стекло спросить, может, им дорогу надо подсказать. И тут раз - мою машину как тряхануло - заднее правое колесо попало в проваленный люк, который я не успел заметить. У меня больше двадцати лет стажа, я сохранял спокойствие, - делится воспоминаниями Ильясов. - Меня начало заносить в разные стороны. Сработала система антизаноса, но и она не помогла. Я сразу посмотрел на спидометр - 53 километра. Но колесо разбортировалось, с него сошла резина.

«Кашкай» покрутило по дороге. Затем сильный удар - столб вмялся в пассажирскую дверь, где сидела Дорофеева.

- Помню, как Ангелина наклоняется вперед, и в это время со столба падает плафон, разбивает лобовое стекло и бьет ее по голове.

Магомед сразу понял - нужно вытаскивать женщину через водительскую дверь, ведь в рухнувшем плафоне мог быть ток. Она еще стояла на ногах, но стонала.

- Было видно, что ей очень больно. Пока ехала «Скорая», а это было пятьдесят минут, она прилично выпила коньяка. Врачи, сделали какой-то укол. Ангелина сразу же потеряла сознание, а спустя двенадцать часов умерла в больнице.

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ

Целых два месяца Магомед и не догадывался, что погибшая пассажирка - та самая секс-учительница. Да и не до этого ему было. Несмотря на имеющиеся записи и фотографии, показания свидетелей и собственные доводы, расследование твердит, что он виноват. Мужчину обвиняют по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека».

- Знаете, очень странно, но по результатам экспертизы Ангелина оказалась трезва. «Был обнаружен этиловый спирт в концентрации менее 0,3 промилле», - приводит он выдержку из уголовного дела. - Разве не наводит на мысль о том, что экспертиза недостоверная?

Возмущает Магомеда еще одна неясность.

- Друг Ангелины рассказал, что у нее аллергия на обезболивающие. И врачи ей что-то вкололи, после чего она моментально отключилась, - рассуждает Ильясов, наводя на определенные выводы. Его слова следователям подтвердил и сам Артем.

Но результаты экспертизы однозначны: смерть наступила из-за травмы головы. Есть претензии и по поводу люка. К моменту следственного эксперимента на месте аварии, а он состоялся не сразу, продавленную решетку дождеприемника усердные снегоуборочные машины завалили наледью.

- Я хотел отрыть яму, но мне запретили. Так и замерили - 4 - 6 сантиметров, хотя по факту целых пятнадцать. Настаивают, что я скоростной режим нарушил.

Водитель утверждает, что яма на дороге была глубже, чем указано в эеспертизе. Фото: Магомед ИЛЬЯСОВ.

Тормозного следа «Кашкай» не оставил, даже экспертам не удалось установить показатели спидометра. А люк в уголовном деле не фигурирует как причина происшествия. Заключили, что водитель зацепил бордюр, колесо повредилось и в условиях гололеда машину занесло.

Мама погибшей передала права потерпевшей стороны бывшему мужу Ангелины, который требует с Магомеда миллион рублей компенсации. Напомним, у Дорофеевой осталось четверо детей - трое мальчиков и дочь, которых в настоящий момент воспитывает бабушка.

*Имя изменено.

В 2016 году история любви учительницы начальных классов и 15-летнего школьника гремела на всю Россию. Но прошли суды, Ангелине дали два года условно, запретили работать с детьми, и на этом интерес к ней заметно угас. Экс-учительница осталась наедине с обрушившимися на нее проблемами.