В матче первого круга "Тамбов" выиграл у "Ротора" со счетом 2:0. Фото: СК "Ротор".

Вот и завершилась зимняя пауза в Российской премьер-лиге. Чемпионат возобновляется матчами 20-го тура. Откроется весенняя часть сезона дуэлью аутсайдеров: «Тамбов» 26 февраля в Саранске примет «Ротор». Эта игра могла и вовсе не состояться. Проблемы тамбовчан всем известны. Из-за отсутствия финансов они могли сняться с РПЛ. Однако какие-то деньги клуб получил и готов продолжить борьбу. Волгоградский «Ротор» в спокойном режиме тренировался в Турции и должен быть фаворитом во встрече с разобранным соперником. Но как получится на деле? «КП» дает прогноз на матч 20 тура чемпионата РПЛ Тамбов – Ротор.

Еще в феврале было непонятно, какая судьба ждет «Тамбов». Команда была в подвешенном состоянии перед матчем 1/8 финала Кубка России с «Локомотивом». В самый последний момент тамбовчанам разрешили регистрировать новых футболистов, и встреча с железнодорожниками все-таки состоялась. Правда, коллектив Сергея Первушина 21 февраля уступил со счетом 0:3. У «Тамбова» зимой произошла беспрецедентная смена состава. Команду покинули около 20 футболистов. Проще сказать, кто остался. Это голкиперы Сергей Рыжиков и Никита Чагров, защитник Виталий Шахов, полузащитник Владимир Кабахидзе и несколько молодых игроков. Перед матчем с «Локомотивом» горожане заявили 9 новичков. И до сих пор продолжается оформление новых футболистов, которые переходят в клуб на правах аренды из других коллективов РПЛ. Сборы у «волков» стартовали 15 января. Команда, состав которой постоянно менялся, тренировалась в городе Крымск Краснодарского края, где провела 3 контрольных матча. В двух выиграла, в другом уступила. Чуть более чем за месяц тренерскому штабу пришлось подготовить к возобновлению чемпионата буквально новую команду.

У «Ротора» зимой подготовка шла в штатном режиме. Подопечные Александра Хацкевича были на трех сборах в турецком Белеке, откуда сразу же перебрались в Саранск. Сине-голубые провели 9 спаррингов, в которых одержали 5 побед, 1 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения. Причем неудачи пришлись на заключительный сбор. А крупные проигрыши от «Рубина» и «Кайрата» с общим счетом 1:7 не могут не вызывать опасений. Зимой состав «Ротора» покинули 6 игроков, столько же новичков пополнили команду.

«Тамбов» к матчу 20-го тура РПЛ подходит на последнем 16-м месте. У команды 13 набранных очков. В 19-ти встречах горожане одержали 3 победы, 4 раза сыграли вничью и уступили в 12-ти матчах. Статистика забитых и пропущенных мячей 13-29. «Ротор» располагается в зоне переходных матчей на 13-й строчке турнирной таблицы. Но волгоградцы опережают своих предстоящих соперников всего на 1 очко. У сине-голубых их 14. У «Ротора» 3 выигрыша, 5 ничейных результатов и 11 поражений. Забила команда 9 мячей, а пропустила 30.

Между собой «Тамбов» и «Ротор» провели 5 официальных матчей, преимущество в которых на стороне «волков». Они одержали 4 победы, а у волгоградцев только 1 выигрыш. Разница забитых мячей 7-3 в пользу горожан. Еще команды сыграли на Кубке ФНЛ в 2018 году. Тогда основное время дуэли завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти удачливее оказались тамбовчане. В первом круге текущего сезона РПЛ на «Волгоград Арене» также сильнее был «Тамбов» со счетом 2:0, хотя казалось, что футболисты «Ротора» должны одерживать победу. Но их соперники назло всем обстоятельствам добились положительного результата.

В игре 20-го тура букмекеры определили «Ротор» явным фаворитом. На его победу дают коэффициент 1,35. Зато на ничью котировки 5,2. А выигрыш «Тамбова» и вовсе оценивается с коэффициентом 8,5.

По всем параметрам волгоградцы имеют больше шансов на успех в Саранске, где проводит домашние матчи «Тамбов». Команда провела точечное усиление состава и 3 сбора. А тамбовчане зимой жили в ожидании, будут ли они вообще играть или нет. И собранная впопыхах команда должна еще сыграться. Только времени для этого нет. Подопечные Сергея Первушина могут рассчитывать только на свою волю и характер. Но всегда ли они приносят очки? И «Ротор», если не сможет обыграть такого соперника, то тогда в играх с какими командами он будет добиваться побед? Все-таки отдадим предпочтение волгоградцам. Прогноз «КП» на матч Тамбов – Ротор: победа гостей со счетом 1:0.