Свежие новости о «Роторе» на 24 февраля 2021: сборы закончились, кто полетел в Саранск

"Ротор" побывал в Волгограде только в аэропорту. Фото: СК "Ротор".

Вот и завершилась подготовка «Ротора» к возобновлению сезона Российской премьер-лиги. Послезавтра, 26 февраля, волгоградские болельщики увидят, как их любимцы тренировались в Турции: плодотворно или нет. Сине-голубые в Саранске сыграют с «Тамбовом». Подопечные Александра Хацкевича уже вернулись из заграницы. Но в Волгограде команда побывала только в аэропорту и сразу взяла курс на столицу Мордовии. «КП-Волгоград» рассказывает о последних новостях команды на 24 февраля 2021 года.

ЧТО ЭТО БЫЛО?

На двух сборах «Ротор» радовал своих болельщиков. В пяти матчах были 4 победы и 1 ничья с общим счетом 10-5. Некоторые выигрыши были волевыми, но ни в одном матче сине-голубые не сохранили свои ворота в неприкосновенности. Третий подготовительный цикл в Белеке начался с победы над «Динамо» из Батуми – 3:1. Но затем случился настоящий кошмар: 0:3 от «Рубина», неудача с «Торпедо-БелАЗ» 1:2 и разгром от «Кайрата» 1:4. Такие результаты, пусть даже на сборах, начали серьезно беспокоить болельщиков. Однако главный тренер «Ротора» спокойно подытожил заключительный этап подготовки. «Для нас любая игра более информативна, чем тренировка», - резюмировал рулевой волгоградцев.

ИЗ ЛЕТА В ЗИМУ

«Ротор» ощутил на себе 40-градусный перепад температур. Еще утром он был в Турции на побережье Средиземного моря, где стоит настоящее лето. В Белеке в среду +23 градуса. Команда после окончания третьего сбора уже вернулась в Россию, где ее поджидал 20-градусный мороз. Сине-голубые решили не задерживаться в Волгограде, а сразу полетели в Саранск. «Ротор» даже из аэропорта города-героя не выходил. Тренироваться в Волгограде сейчас сложно. Стоят сильнейшие морозы, а поле с подогревом на весь город только на «Волгоград Арене». Но в Саранске сейчас тоже холода. Сегодня там 20-градусный мороз. Но в день матча с «Тамбовом» 26 февраля днем должно быть уже +2.

В САРАНСК ПОЛЕТЕЛИ 22 ФУТБОЛИСТА

В лазарете «Ротора» сейчас 2 футболиста. Продолжает восстанавливаться после травмы Джовино Фламарион. Бразильский нападающий проходит реабилитацию в Москве. Не поможет пока по состоянию здоровья и перешедший зимой из «Астаны» защитник Юрий Логвиненко. Остальные игроки в строю. В Саранск отправились 22 футболиста.

Вратари: Йосип Чондрич, Игорь Обухов, Никита Репин.

Защитники: Азат Байрыев, Седрик Гогуа, Соломон Кверквелия, Олег Кожемякин, Данил Степанов, Дмитрий Шомко.

Полузащитники: Олег Алейник, Георги Арабидзе, Зурико Давиташвили, Илья Жигулев, Николай Кипиани, Иван Маевский, Сергей Макаров, Владимир Медведь, Евгений Песегов, Сергей Серченков.

Нападающие: Камиль Муллин, Андрес Понсе, Алексей Щеткин.

Напомним, матч 20-го тура РПЛ между «Тамбовом» и «Ротором» пройдет на «Мордовии Арена» 26 февраля в 19.00.