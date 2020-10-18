Ротор не смог обыграть даже не самого сильного соперника. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В 11-м туре Российской премьер-лиги на «Волгоград Арене» встретились «Ротор» и «Тамбов». Обе команды решают одну сложную задачу – борьба за выживание. Перед очной дуэлью сине-голубые занимали последнее 16-е место. «Горожане» шли 13-ми, опережая соперников на 5 очков.

Перед матчем появились слухи, что в стане волгоградского клуба снова вспышка коронавируса. Однако РПЛ опровергла эту информацию, выступив с официальным заявлением на своем сайте.

- Документы подтверждают, что все представители волгоградского клуба, которые подали заявки на QR-коды для участия в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ, здоровы, - написано на сайте лиги. - Команда готовится к матчу с «Тамбовом» в обычном режиме.

Так что повторения истории, как перед игрой «Ротор» - «Краснодар», когда матч был отменен за час до стартового свистка из-за вспышки ковида в стане сине-голубых, быть не могло. «Ротор» и «Тамбов» вышли на битву.

Подопечные Александра Хацкевича в начале встречи пытались взять под свой контроль. Однако «Тамбов» не хотел мириться с ролью команды, которая действует вторым номером. Началась вязкая борьба. При этом волгоградцам удалось в первом тайме создать ряд моментов, которые должны были завершиться забитыми мячами. На 9-й минуте Фламарион вывел Муллина один на один с голкипером «Тамбова» Рыжиковым. Но форвард «Ротора» послал мяч в штангу. А в середине тайма хозяева и вовсе получили право на пенальти. Давиташвили пробил из-за пределов штрафной в каркас ворот. На добивании был Муллин, которого сбил Ароян. Пенальти. К точке подошел Давиташвили, который не смог переиграть Рыжикова. 40-летний ветеран отбил мяч на Муллина, который головой послал игровой снаряд выше ворот. Затем еще случился эпизод с геройством Рыжикова. Давиташвили прострелил в штрафную, на передачу откликнулся Фламарион. Бразилец в касание и в упор расстреливал ворота, но голкипер «Тамбова» каким-то чудом спас свою команду. А под занавес тайма Муллин не реализовал выход один на один с вратарем, промахнувшись мимо ворот.

Зурико не раз рвался в атаку, но результата нет. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Второй тайм начался без моментов. Команды все никак не могли определить, кому же владеть мячом. Однако возня в центре поля привела к взятию ворот, причем курьезному. «Тамбов» развивал атаку через центр, мяч оказался в штрафной волгоградцев в ногах Карапетяна. Нападающий был в офсайде, лайнсмен поднял флажок. Однако Карапетян доиграл эпизод до конца и послал мяч в сетку. Свистка главного арбитра об остановке игры не было. Момент смотрели судьи на VAR. Они усмотрели, что мяч достался игроку «Тамбова» от соперника. В таком случае положение вне игры не фиксируется. Гол забит по правилам, хотя футболисты «Ротора» оспаривали решение арбитров.

Тамбову удалось в гостях взять три очка. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Забив мяч, Карапетян спустя некоторое время получил травму и не смог продолжит матч. Армянский футболист провел на поле менее 25 минут, но смог помочь своей команде. А положение обязывало «Ротор» отыгрываться. Хозяева шли вперед, оголяя тылы.

Седрик Гогуа всегда стоит стеной у ворот, но в этот раз тамбовчане дваджды нашли лазейку. Фото: Екатерина СИМОХИНА

За это сине-голубые и поплатились, получив контрвыпад на свои ворота. Онугха собрал на себе двух защитников, отдал передачу на свободного Тилля. Себастиен вернул мяч Онугхе, который был уже без опеки и расстреливал пустые ворота, 2:0. «Тамбов» одерживает важную победу, а «Ротор» все больше закапывает себя на последнем месте в таблице.

Недовольные болельщики требовали тренера на разговор. С ними пообщался капитан Азат Байрыев. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Впереди у команд матчи элитного раунда Кубка России. 21 октября «Ротор» в Самаре сыграет с «Крыльями Советов», а «Тамбов» отправится в гости к брянскому «Динамо». В рамках РПЛ волгоградцы 24 октября встретятся в Москве с «Локомотивом», а тамбовчане 25 октября будут гостить в Екатеринбурге у «Урала».