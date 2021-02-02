Умер защитник Сталинграда и основатель госуниверситета Максим Загорулько

Фото администрации ВО.

Сегодня, 2 февраля 2021 года, как раз в день, когда празднуется победа в Сталинградской битве, в Волгограде скончался Максим Загорулько. Ему было 96 лет.

Он прошел всю войну, бился под Сталинградом, основал Волгоградский госуниверситет, стал профессором и всю свою жизнь посвятил воспитанию подрастающего поколения.

Когда мы в последний раз общались с Максимом Матвеевичем, встреча проходила у него на рабочем месте, куда он в таком почтенном возрасте старался приходить каждый день. Несмотря на проблемы со здоровьем, желание жить, работать, думать, воспитывать молодежь не покидало Максима Загорулько. Его невозможно было назвать стариком, он все тот же солдат, только седой. Сегодня Максима Матвеевича не стало. Участник Великой отечественной войны, Сталинградской битвы, основатель и первый ректор Волгоградского государственного университета, профессор, доктор экономических наук, директор центра по изучению Сталинградской битвы, почетный житель Волгограда Максим Загорулько умер на 97-м году жизни.

Это произошло дома. Уже несколько лет Максим Матвеевич был слаб и практически ежедневно под присмотром врача. Максим Загорулько прожил долгую жизнь, и больше 70 лет его во всех дела сопровождала и поддерживала супруга Викторина Гавриловна. А дел у Максима Загорулько всегда было немало. И в последние годы Максим Матвеевич работал над устранением белых пятен в истории войны. Под его руководством работники созданного им центра составляли энциклопедию «Сталинградской битвы». Она переиздавалась несколько раз, выходила даже на английском языке.

- Энциклопедия пополняется только из документов, - рассказывал в интервью "КП-Волгоград" Загорулько. – В каждой статье указан источник. Исследователь может найти этот источник и продолжать изучение. Это кропотливая работа нашего коллектива. Занудная работа.

Максим Матвеевич работал с молодежью, писал книги. В 2018 году книгу и сам стал героем произведения: книга "Загорулько" вышла в серии «Жизнь замечательных людей». Ветеран приходил на презентацию книги в музей-панораму.

- Мой девиз - ни одного дня без собственно созданной радости, - говорил на презентации Максим Загорулько. – Собственно созданная радость - это не личное потребление, а радость для других. Я как солдат в строю. И спасибо всем тем, кто меня понимает и поддерживает. Слава нашим солдатам, обеспечившим победу в великой войне, слава нашей стране, нашей системе человеческих отношений, которые дают возможность обеспечить ту жизнь, которую мы имеем.

Война, победа, ранения, создание первого классического университета в Волгограде… В книге представлен весь жизненный путь Загорулько. Есть рассказы и о военном прошлом, правда, о войне Максим Матвеевич говорил немного - это было больно вспоминать и спустя столько лет.

- Я на 7 машинах прошел войну, и всю жизнь был наводчиком. А наводчик это тот, который вот этим пальчиком делает выстрел. В самоходке механик-водитель и я. Все, что мы сбили, подбили – все сделано одним единственным пальчиком, - признается Максим Матвеевич.

Война до последнего снилась Загорулько ночами.

- Вы знаете, я одного единственного человека ножом зарезал во время войны. Подбили нашу самоходку, надо было выпрыгивать. Я встал, начал прыгать в люк, и у меня пистолет выпал. Я понимал, что возвращаться некогда, может кончиться плохо. Когда встал на борт, внизу лежал немец. И он сразу же очнулся и взялся за автомат. Я успел вспомнить о том, что у меня был нож за голенищем, на лету выхватил, успел автомат немца отвести и ударить его.. Потом… всю жизнь мне снился этот человек. Это может быть для человека, который не убивал, не понять.

Перед Новым годом - в декабре 2020-го - в Волгограде открыли новую дорогу за "Акварелью" и волгоградские ветераны предложили назвать ее в честь Максима Загорулько. Улица проходит как раз рядом с ВолГУ, университетом, который он основал и 15 лет возглавлял. Имя нашего земляка увековечено на века.

Редакция «Комсомольской правды» выражает глубокие соболезнования родным и близким Максима Матвеевича Загорулько. О времени и месте прощания с ветераном мы сообщим дополнительно. Скорее всего, проститься с великим человеком, так много сделавшим для Волгограда, придет весь город.

ДОСЬЕ «КП»

Родился Максим Матвеевич в станице Старонижестеблиевская Красноармейского района Краснодарского края.

Прошел всю войну – с 1942 по 1947-й. Подполковник.

После войны пошел учиться в Ставропольский педагогический университет, так же окончил аспирантуру. В 60-е годы он переехал в Волгоград, где стал работать завкафедры политэкономии в Волгоградском политтехе. В 1971-м стал ректором Волгоградского педуниверситета. А в 1980-м возглавил ректорскую группу создаваемого госуниверситета. Он руководил ним в следующие 15 лет.

Кандидат экономических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации. Почетный доктор Волгоградского педуниверситета и ВолГУ. Почетный член ученого Совета педагогического факультета (института) города Острава (Чехословакия). Действительный член нескольких отраслевых академий. Почетный работник высшего образования России.

В 1998 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин города-героя Волгограда»

Максим Матвеевич Загорулько награжден орденами Красной звезды, Отечественной войны I степени, Дружбы народов, орденом Почета, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За освобождение Праги», «За взятие Будапешта», «За победу над Японией» и другими государственными наградами.