Волгоград простится с Максимом Загорулько 4 февраля

Максим Загорулько прожил 96 лет. Фото: АВО

В день Сталинградской победы, 2 февраля 2021, остановилось сердце фронтовика, участника Сталинградской битвы Максима Матвеевича Загорулько. Прощание с основателем ВолГУ, Почетным гражданином города и области пройдет 4 февраля. Проводят в последний путь ветерана в музее-панораме «Сталинградская битва». Похоронят Максима Загорулько на кладбище Дзержинского района, рядом с покойной женой.

- Прощание пройдет 4 февраля с 11 часов в музее-панораме. Похоронят Максима Матвеевича там же, где покоится его супруга, на Моторном кладбище. Место пока еще не определено, поэтому говорить об этом пока рано, - рассказал корреспонденту «КП-Волгоград» друг и коллега Борис Усик.

За свои 96 лет Максим Матвеевич успел многое. Защищал свою страну на фронтах Великой Отечественной и возрождал ее после победы. С 1971 года руководил Волгоградским пединститутом, а с 1980 года свое детище - Волгоградский государственный университет. Оставил большой след Максим Загорулько и как ученый. Под его редакцией вышло несколько изданий энциклопедии «Сталинградская битва».

«Комсомольская правда» выражает глубокие соболезнования родным и близким Максима Матвеевича Загорулько. Светлая память!