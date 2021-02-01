Экс-глава Волжского Марина Афанасьева проведет в тюрьме 2 года за смертельное ДТП

Марина Афанасьева была мэром Волжского на протяжении четырех лет. Фото: Администрация Волжского.

Один случай может перевернуть всю жизнь человека, который занимал высокую должность. Бывший мэр Волжского Марину Афанасьеву за смерть подруг наказали лишением свободы. Сегодня, 1 февраля, Быковский районный суд Волгоградской области огласил приговор экс-главе города-спутника. Ее признали виновной в аварии, в результате которой погибли 2 человека. Она должна провести 2 года в колонии-поселении. При этом гособвинитель ранее настаивал на 4-летнем тюремном сроке. А сама Марина Афанасьева просила не отправлять ее за решетку. Еще в течение двух лет она не сможет управлять автомобилем. Также виновница аварии выплатит 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшей стороне, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Напомним, страшное ДТП случилось на 145 километре дороги «Самара-Пугачев-Волгоград» 23 октября 2019 года. Марина Афанасьева была за рулем своего «Volkswagen Tiguan». Она нарушила правила, выехала на встречную полосу, а затем в кювет. Иномарка перевернулась. Бывшая глава Волжского получила различные травмы, как и две ее пассажирки – 64 и 66 лет. Однако подруги Афанасьевой скончались. Женщины втроем ехали в лес за грибами.

Кадр с места трагедии. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как сообщили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, приговор 65-летней Марине Афанасьевой в законную силу еще не вступил. Ее защита еще может обжаловать решение.

Марина Афанасьева была мэром Волжского на протяжении четырех лет - с октября 2009 года по сентябрь 2013-го.