Экс-мэр Волжского Марина Афанасьева устроила ДТП, в котором погибли две ее подруги

Авария произошла утром 23 октября на трассе «Самара-Энгельс-Волгоград» в 8-40 утра. "Фольксваген Тигуан" мчался по трассе в область. Неожиданно машина вильнула на встречную полосу, а затем улетела в кювет. Скорость была высокой, поэтому и последствия очень тяжелые.

- На месте ДТП погибли две женщины-пассажирки 66 и 64 лет. 64-летнюю волжанку, которая была за рулем, доставили в больницу с многочисленными травмами. Сейчас за ее жизнь борются медики, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

Марина Афанасьева выехала на встречную полосу и съехала в кювет. Фото: администрация Волжского

Как стало известно «КП-Волгоград» из собственных источников, за рулем джипа находилась бывший мэр Волжского Марина Афанасьева. В это утро она вместе с подругами, одна из которых Любовь Федорова, владелец ресторана "Дубрава" в Волжском, отправилась за грибами. Но до места так и не добралась.

По предварительным данным, в машине была собачка одной из пассажирок. Возможно, животное и помешало водителю вести машину – залезло под педали.

Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются инспекторы. На месте работает следственно-оперативная группа.