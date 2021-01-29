Бывшая мэр Волжского Мария Афанасьева просит суд не отправлять ее в тюрьму за смертельную аварию

В результате ДТП внедорожник перевернулся. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

В Волгоградской области в ближайшее время огласят приговор экс-мэру Волжского Марии Афанасьевой. Ее обвиняют в совершении ДТП, в котором погибли люди. Сегодня, 29 января, в Быковском районному суде Волгоградской области состоялись прения по уголовному делу. Государственный обвинитель настаивал признать Афанасьеву виновной и лишить ее свободы сроком на 4 года в колонии-поселении. Как сообщили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, бывшая глава города-спутника вину признала. Но попросила судью не наказывать ее реальным лишением свободы. Отмечается, что сторона потерпевших не настаивает на тюремном сроке для Марии Афанасьевой.

Оглашение приговора состоится 1 февраля в Быковском районном суде.

Напомним, трагедия произошла на трассе «Самара-Энгельс-Волгоград» утром 23 октября 2019 года. За рулем «Volkswagen Tiguan» была Мария Афанасьева. Она потеряла контроль над управлением внедорожником. Машину сначала выбросило на встречку, а затем в кювет. Водитель получила многочисленные травмы. А две ее пассажирки, которым было 64 года и 66 лет, скончались на месте. Все они ехали в область за грибами.