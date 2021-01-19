В Волгоградской области с 15 января в тестовом режиме запустили запись на вакцинацию от коронавируса через портал госуслуг. Как рассказал на брифинге заместитель председателя регионального комитета информационных технологий Максим Максимов, пока вкладка является подразделом «Записи на прием к врачу». Воспользовались этой возможностью лишь 158 волгоградцев, да и то пр помощи медиков. Однако уже с 31 января 2021 года записаться на вакцинацию через gosuslugi.ru смогут все желающие сделать прививку от ковида жители Волгограда и области.- С 31 января 2021 услуга будет доступна в обычном режиме и ее вынесут в список отдельным разделом «Запись на вакцинацию от COVID-19», - рассказал Максим Максимов.Сейчас электронная запись открыта в 13 прививочных центров Волгоградской области. К концу месяца их будет гораздо больше. Там, где все время уже расписано, запись закрыта. Ведь параллельно учет претендентов на вакцину идет и по телефонам поликлиник, где делают прививки.