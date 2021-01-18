Сегодня, 18 января в России, и в Волгоградской области в частности, началась массовая вакцинация от коронавируса. Если в конце прошлого года прививали людей из группы риска – медработников, сотрудников соцсферы, учителей и пациентов с хроническими заболеваниями, то теперь прививку могут получить все желающие. «Комсомолка» рассказывает, как записаться на уколы и кому точно нельзя вакцинироваться.ДНЕВНИК САМОЧУВСТВИЯ НА ГОСУСЛУГАХС 18 января вакцинация началась в прививочных центрах Волгоградской области. Всего их 13. В некоторых из них люди прививались еще в декабре. Конечно, среди первых получателей противоядия от ковида были медики. Главная медицинская сестра клинической больницы №11 Ольга Забоздаева привилась в стенах учреждения, где и работает, 4 января. Теперь она ждет, когда пройдет 21 день, чтобы сделать повторную прививку. По ее словам, чувствует она себя хорошо. Сейчас она ведет дневник, где указывает свое состояние.- Все нормально, хорошо перенесла прививку. После вакцинации на Госуслугах заполняется регистр. В определенные дни – на первый, второй, третий, седьмой, 14-й – нужно отвечать на вопросы о своем самочувствии, есть ли какие-либо симптомы.В 11-й клинической больнице вакцинируют с декабря медиков, соцработников и учителей препаратом «Гам Ковид Вак», еще его называют «Спутник V». Также приглашали пациентов с хроническими заболеваниями – тех, кто стоит в этой поликлинике на диспансерном учете.- Наши участковые терапевты довели информацию до пациентов. Это люди с бронхолегочными заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и ожирением, - рассказала заведующая поликлиникой 11-й клинической больницы Маргарита Сорока.Врач отметила, что пока ни у кого из тех, кому сделали прививку в их поликлинике, состояние не ухудшилось. Среди почти 350 человек лишь у некоторых небольшое повышение температуры.Уже с утра 18 января в клиническую больницу №11 пришли желающие вакцинироваться. Для этого они заранее записались. В ожидании второго укола они поведут три недели. Про день явки им обещали напомнить медики.ПРОВЕРЯТ ЛИ АНТИТЕЛА?Перед прививкой все пациенты побывали на осмотре у врача. При нас людям измеряли температуру, насыщение крови кислородом, расспрашивали о хронических заболеваниях.- Абсолютное противопоказание для прививки от коронавируса – туберкулез и аллергическая настроенность. Остальные хронические заболевания, в том числе онкология, безопасны при вакцинации, - подчеркнула Маргарита Сорока.А тест на антитела или на наличие вируса в организме перед уколом не делают. Если человек желает, он может сам сдать анализы на антитела, по результатам которых решить – нужна ему прививка или нет. Тем, кто переболел недавно, советуют немного подождать и дать возможность привиться тем, у кого еще нет антител, и кто в группе риска.ВАКЦИНА ДОШЛА ДО «ЗАКРЫТЫХ» УЧРЕЖДЕНИЙВ начале пандемии во многих соцучреждениях с постоянным пребыванием людей были вспышки коронавируса. Даже когда интернаты полностью перешли на закрытый режим работы. Сотрудников постоянно тестируют на ковид, а постояльцы не могут выходит за пределы учреждений, видеться с родственниками и знакомыми. Но в такой тотальной изоляции от внешнего мира всю жизнь жить нельзя, и в понедельник .20 доз «Спутника V» в специальном холодильном устройстве доставили в Волгоградский дом-интернат для престарелых и инвалидов.Людмила Чернецова более трех лет в числе постояльцев учреждения. Раньше она была медиком, врачом-терапевтом, и понимает, с какой проблемой столкнулось все человечество. Считает, что прививаться необходимо. Поэтому сразу согласилась, когда в интернате объявили о добровольной вакцинации.- Конечно, дело очень серьезное. Я с самого начала хотела предложить, чтобы мне сделали прививку. Потому что заболеваемость не снижается. Прививки необходимы. Может быть, после вакцинации будет возможность видеться с близкими. Надо надеяться, что пандемия и карантин прекратятся.В Волгоградском доме-интернате для престарелых и инвалидов в понедельник привили 15 постояльцев и пятерых сотрудников. Вакцину доставили в специальном холодильнике. Весит он около 60 килограммов. Зато поддерживает необходимую для препарата температуру. Никого не заставляли, уколы ставят только по желанию.- В планах привить максимально большое число получателей и сотрудников интерната. Мы начали разъяснительную работу. Показываем на примерах все плюсы прививочной кампании, - отметил заместитель директора Волгоградского дома-интерната для престарелых и инвалидов Михаил Воронин.На вчерашний день в Волгоградской области прививку от коронавируса получили уже более шести тысяч человек.ГДЕ ЗАПИСАТЬСЯНельзя прийти в прививочный центр и сказать: «Сделайте мне сейчас укол». Вакцинация проходит только по предварительной записи. Пока – по телефону или при личной явке в прививочный центр, после подключат к записи сайт Госуслуг.Клиническая поликлиника № 1 (Волгоград) - 8(8442) 20-05-03.Поликлиника № 2 (Волгоград) - 8(8442) 97-96-82.Клиническая поликлиника № 3 (Волгоград) - 8(8442) 38-54-09.Поликлиника № 4 (Волгоград) - 8(8442) 35-81-64.Клиническая поликлиника № 28 (Волгоград) - 8(8442) 58-82-03; 8(8442) 92-31-25.Больница № 16 (Волгоград) - 8(8442) 64-37-11; 8(8442) 64-37-06.Клиническая больница № 11 (Волгоград) - 8(8442) 46-65-63.Клиническая больница скорой медицинской помощи № 7 (Волгоград) - 8-906-175-42-09.Клиническая больница скорой медицинской помощи № 15 (Волгоград) - 8-903-478-05-09.Городская клиническая больница № 1 им. С.З. Фишера (Волжский) - 8(8443) 27-17-02.Городская больница № 1 (Камышин) - 8-927-526-29-09.Михайловская центральная районная больница - 8(84463) 2-47-50.Урюпинская центральная районная больница имени В.Ф. Жогова - 8(84442) 4-52-21.