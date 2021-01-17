В эти минуты на Димитриевском кладбище родные, близкие, друзья и фанаты прощаются с легендарным нападающим и капитаном «Ротора» Александром Никитиным. Он скончался на 60-ом году жизни, не дожив до юбилея всего несколько недель.Церемония прощания началась в 12 часов, но сотни людей, которые знали и любили Александра Никитина, приехали чуть раньше и, несмотря на мороз, ждали своей очереди. Каждому из присутствующих, разумеется, соблюдая все антикоронавирусные меры, дали возможность сказать последние слова человеку, который некогда прославил волгоградский футбол, но даже будучи звездой оставался простым, добрым и отзывчивым человеком. Таким его и запомнят.- Так неожиданно для нас…. Это и человеческая, и спортивная боль, потому что ушел такой человек. Я его знаю еще с 78-го года. Был совсем молодой. Тогда состоялся товарищеский матч, он очень запомнился своими качествами. Был работоспособный. Как игрок, как человек он лидер! Рядом с ним всегда были люди. Он хорошо общался со старшими товарищами и с молодежью, - поделился своими чувствами бывший тренер и футболист «Ротора» Владимир Файзулин - Горечь о нем останется у всего Волгограда. Это наш большой человек, которого приглашали во все города, но он был верен своему городу.Напомним, что после прощания на новом Ворошиловском кладбище пройдут похороны.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНе стало легенды «Ротора»: в Волгограде умер Александр Никитин. Экс-футболист скончался на 60-м году жизни (подробности)Может инфаркт, может переживал - его нашли на лестничной клетке: друзья рассказали об обстоятельствах смерти футболиста Александра Никитина. Легендарного нападающего «Ротора» запомнят добрейшим человеком, лидером на поле и поклонником отличной музыки (подробности)