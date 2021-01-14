В последний путь легендарного нападающего «Ротора» Александра Никитина проводят 17 января, в воскресенье. Прощание с одним из рекордсменов клуба по числу забитых мячей пройдет в траурном зале Димитровского кладбища (улица Карла Либкнехта, 2б). Начало в 12.00, отпевание в 13.00. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе «Ротора». Похоронят Александра Никитина на новом Ворошиловском кладбище, которое находится по адресу улица Неждановой, 38. Туда от Димитровского кладбища будут организованы автобусы для желающих проститься с выдающимся футболистом.Александра Никитина не стало утром 14 января. Эта новость шокировала всю футбольную общественность региона. Соболезнования его родным и близким выразил губернатор Андрей Бочаров. Глава региона отметил вклад Александра Никитина в развитие волгоградского футбола и отечественного спорта в целом. Нападающий сыграл за сине-голубых более 300 матчей, забил свыше 100 мячей.