Печальное известие пришло сегодня, 14 января 2021 года: в Волгограде скончался Александр Никитин – легенда волгоградского «Ротора». Он не дожил до своего юбилея всего пару недель - 4 февраля 2021-го ему должно было исполниться 60 лет.Причину смерти не называют, но в последние годы Александр Борисович часто болел.Напомним, что Александра Никитина по-праву считали легендарным футболистом. Он в начале своей футбольной карьеры выступал и за Волжский ФК \\"Торпедо\\", и за СКА в Ростове-на-Дону, и даже успел поиграть в Финляндии. Но большого успеха добился именно с волгоградским \\"Ротором\\". Никитин долгое время был капитаном сине-голубых В общей сложности он сыграл за \\"Ротор\\" более 300 матчей и забил более 100 голов. В 1993-м году в составе «Ротора» завоевал серебряные медали чемпионата России по футболу.Завершив спортивную карьеру, Никитин с футболом не расстался. Он навсегда остался частью \\"Ротора\\". Работал в клубе, а в свободное время даже выступал на играх ветеранских команд «Ротора» и «Трактора».В декабре 2012 года награжден почетным званием «Легенда волгоградского футбола». А в 2016-м его назначили послом на ЧМ-2018 по футболу в Волгограде.Невосполнимая утрата...Вечная память!ДОСЬЕ \\"КП\\"Александр Никитин родился 4 февраля 1961 года в Сталинграде. Советский и российский футболист, нападающий, тренер. Мастер спорта СССР.Вызывался в Олимпийскую сборную и вторую сборную СССР по футболу. Признавался лучшим бомбардиром чемпионата СССР среди команд первой лиги. После завершения игровой карьеры Александр Никитин работал в ФК «Ротор» на различных должностях: тренером, генеральным директором, спортивным директором.С 2012 года являлся заместителем директора волгоградского стадиона «Трактор», входил в состав общественного совета при комитете физической культуры и спорта Волгоградской области.