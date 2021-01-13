Пятый день в Волгоградской области число новых случаев COVID-19 ненамного превышает 260 за сутки. В январе ситуация с вирусом немного стабилизировалась, но все равно остается напряженной. 13 января Волгоградская область занимает 14-е место по суточному приросту новых положительных тестов – сегодня подтвердись 262 случая коронавируса. За всю пандемию ковид подхватили 38 823 волгоградца, сообщили «КП-Волгоград» в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. По всей стране сегодня зафиксировали 22 850 заболевших в 85 регионах. С марта заразились уже почти 3,5 миллиона россиян. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 13 января 2021 года.Наибольшее число случаев ковида каждый день подтверждается в Волгограде. Сегодня в областном центре 116 человек получили положительные тесты. 36 жителей заболели в Волжском. Среди районов наибольший прирост в среду в Городищенском. 13 января заболели волгоградцы всех возрастов - от грудничков до пожилых людей.Нарастает в Волгоградской области число летальных исходов от коронавируса. Официально за все время подтвердили 523 смерти. За последние сутки жертвами пандемии признали четырех умерших волгоградцев.13 января количество пациентов, выписавшихся из ковидных станционеров, больше, чем новых случаев коронавируса. За последние сутки выздоровели 265 жителей Волгоградской области. Всего с марта справились с болезнью 36 902 человека.В инфекционных больницах на утро 13 января находились 5 239 человек - 5 210 взрослых и 29 детей. Среди них положительные тесты на ковид у 1 398 пациентов.