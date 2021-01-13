На протяжении двух месяцев в Волгоградской области ежедневно увеличивается число смертей от коронавируса. Пандемия, по официальным данным, унесла жизни уже 523 человек. 4 летальных исхода зафиксировали в регионе 13 января. У четырех умерших были проблемы с сердечно-сосудистой системой. Двоим медики назначили сначала лечение на дому.64-летний житель Волгограда при первых признаках недомогания пошел в поликлинику. Показаний для госпитализации врачи не увидели, но в домашних условиях пациенту становилось только хуже. Только тогда его положили в ковидный госпиталь при детской клинической больнице №8. Но спасти пациента не удалось. Сразу обратился за медпомощью 74-летний волжанин. Лечился он амбулаторно, но без положительной динамики. При ухудшении состояния его забрали в больницу Фишера. Кроме проблем с сердцем, он страдал заболеваниями эндокринной системы.83-летняя волгоградка попала в больницу с острым нарушением мозгового кровообращения. При обследовании у нее диагностировали коронавирус и двустороннюю пневмонию. Примерную дату заражения медики установить не смогли, рассказали «КП-Волгоград» в оперативном штабе.С подозрениями на хирургическую патологию скорая привезла в больницу Фишера 53-летнюю жительницу Волжского. В стационаре у нее нашли двустороннее воспаление легких и ковид. Пациента страдала хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.