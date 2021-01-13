В Волгоградской области коронавирусом заболевают жители всех возрастов. Среди взрослого населения заразившихся в разы больше. Но подхватывают вирус и дети. За последние сутки COVID-19 выявили у 22 детей. Среди них 3 грудничка, пятеро дошколят, 13 мальчишек и девчонок 7-14 лет и 1 подросток 15-17 лет. Число взрослых пациентов внушительней. 13 января коронавирус подтвердился у 81 жителя региона 50-64 лет, у 77 волгоградцев 30-49 лет, у 66 пенсионеров старше 65-ти лет. Заболели 16 человек, которым от 18 до 29-ти. Наибольшее число случаев ковида выявили в среду в Волгограде – 116. В Волжском заболели 39 человек. Также борьбу с COVID-19 начали жители 23 районов области.22 заболевших сегодня в Городищенском районе, 16 – в Котовском. В Камышинском районе заразились 11 человек, в Жирновском – 7. По 4 положительных теста получили пациенты в Быковском, Новониколаевском, Палласовском, Старополтавском, Фроловском и Чернышковском районах. В Ленинском, Среднеахтубинском, Суровикинском районах по 3 новых случая коронавируса, в Калачевском, Кумылженском, Нехаевском, Николаевском, Новоаннинском, Руднянском, Светлоярском и Урюпинском – по 2. По 1 человеку заразились в Алексеевском и Ольховском районах.