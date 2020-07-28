По каким признакам ставят диагноз коронавирус, если тест отрицательный

Сейчас большинство волгоградцев поступает в коронавирусные госпитали с диагнозом пневмония. И не всегда им приходит положительный тест на ковид, хотя все признаки заболевания налицо. Начальник госпиталя ветеранов войн Олег Кириллов рассказал, по каким признакам пациентам ставят вероятную коронавирусную инфекцию, даже если тест отрицательный.

- Я своим пациентам объясняю: у нас на сегодняшний день все лежат с внебольничной пневмонией. Диагноз один. Все эти пневмонии развились на фоне коронавирусной пандемии. И по имеющейся классификации у нас есть подтвержденная коронавирусная инфекция и вероятная. На сегодня существующие методы исследования у всех стопроцентно лабораторно данный диагноз не подтверждают.

ПРИЗНАКИ КОРОНАВИРУСА

По словам главного внештатного гериатра Волгоградской области, у коронавируса есть и другие лабораторные и клинические признаки, есть данные компьютерной томографии. Например, нарушение обоняния и вкуса - клинический признак. Ни при какой другой пневмонии они не встречаются.

- Поэтому у всех коронавирусная пневмония стопроцентная, просто мазками у кого-то доказанная, у кого-то нет. А потом у многих ведь инфекция уже не в области носоглотки, а в легких. Мы же для того, чтобы подтвердить диагноз, не применяем инвазивные методы исследования, такие как бронхоскопия и пункционная биопсия легочной ткани. Если эти методы применять, то диагноз будет подтвержден на 100%, - отмечает врач.

В распоряжении медиков есть еще анализ мокроты. Но этот метод не применяется, так как кашель у многих пациентов отсутствует – это характерная особенность пневмонии. Мокрота отделяется уже на стадии выздоровления, когда поздно ставить диагноз.

КОНТАКТНЫМ ТЕСТ ДЕЛАЮТ ДО ТРЕХ ДНЕЙ

Многие волгоградцы, которые контактировали с заболевшими коронавирусом, говорят о том, что результаты тестов они ждали очень долго, порой вплоть до десяти дней. «Сейчас ситуация стабилизирована», - заявляет зампред облздрава Николай Алимов.

- Функции обследования всех контактных взял на себя Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Мощности там позволяют обслуживать объемы за один-два-три дня в зависимости от наплыва. В том числе помогает противочумный институт поток разгрузить. Лаборатории, подведомственные комитету здравоохранения, контактных на сегодня не обследуют, - заявил Алимов

Каждый день в регионе около 90 новых заразившихся. При этом в ковидных госпиталях многие пациенты с вероятным коронавирусом зачастую отказываются лежать рядом с теми, у кого диагноз подтвержден. В итоге палаты заполнены наполовину, а мест вновь прибывшим, бывает, не хватает. Поэтому в Волгограде еще две больницы перепрофилируют под коронавирус.