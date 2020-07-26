58-й жертвой коронавируса стала 57-летняя волгоградка

У женщины были сопутствующие заболевания. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области 26 июля объявили о новой смерти от коронавируса – уже 58-й за время с появления первого случая ковида в регионе. Оперативный штаб сообщил подробности о летальном исходе. Очередной жертвой коронавируса стала 57-летняя жительница Волгограда. Помимо инфекции и возникшей на ее фоне ковидной пневмонии у женщины имелся целый букет хронических заболеваний – слабые сосуды и проблемы с органами дыхания.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, погибшая сама обратилась к медикам за помощью, когда почувствовала себя плохо. Скорая определила ее в горбольницу №1 в Кировском районе Волгограда. Там поставили диагноз – ковид с двусторонней пневмонией. Несмотря на все усилия медиков, пациентку им спасти не удалось.

Напомним, в Волгограде это уже 17 смерть от коронавируса. Также высокий уровень смертности в Михайловке, где скончались уже шесть человек. И по четыре умерших в Урюпинском, Николаевском, Котельниковском районах и в Волжском. По три ковидных пациента также в Быковском и Иловлинском районах. Из 8689 заболевших на сегодня вылечили 58 процентов.