Волгоградец сдал два ЕГЭ на сто баллов

Пять первых ЕГЭ – 2020 принесли выпускникам Волгоградской области 39 стобалльных результатов. А ученик лицея №3 Тракторозаводского района Волгограда Демьян Подковыров сдал на максимум сразу два ЕГЭ - по информатике и профильной математике. В будущем он планирует стать программистом. На вопрос, почему остановил свой выбор именно на этой профессии, отвечает скромно: «Потому что получается чуть лучше, чем все остальное».

Кстати, Демьян получил еще 96 баллов за экзамен по русскому языку. Осталось дождаться результат ЕГЭ по физике. Но фактически он уже гарантировал себе поступление в любой российский вуз. В чем секрет успеха? По мнению Демьяна Подковырова, как такового секрета нет. Есть целеустремленность и интерес к предмету.

Его одноклассница Валерия Рахлина тоже сдала математику профильного уровня на сто баллов. И тоже выбрала IT-сферу.

- С поступлением окончательно не определилась. Больше всего привлекает направление «Информационные системы и технологии» в Казанском федеральном университете, - признается девушка.

Валерия тоже выбрала IT-сферу. Фото из личного архива.

Принимает поздравления и учитель математики лицея №3 Жанна Савенко.

- Первая реакция на успех моих учеников - это слезы, слезы радости - теперь я знаю, как они выглядят! Результат, честно говоря, ожидаемый. Я верила в них, верила в общий успех, - говорит преподаватель Демьяна и Валерии.

Принимает поздравления и учитель математики лицея №3 Жанна Савенко. Фото из личного архива.

Напомним, самым «золотым» для волгоградцев в этом году стал ЕГЭ по русскому языку – сразу 23 максимальных оценки. Следом идут профильная математика – 6 по сто, информатика – 5, литература – 4, география – 1. Скоро станут известны результаты экзаменов по физике и истории. А завершится основной период экзаменационной кампании уже 25 июля.

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