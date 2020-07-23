Шесть волгоградцев сдали ЕГЭ по математике на сто баллов

23 Июль 2020 2020-07-23T13:40:46+03:00

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В Волгоградской области на ЕГЭ – 2020 еще шесть стобалльных результатов принес выпускникам экзамен по профильной математике. Все максимальные оценки на счету у вчерашних школьников из Волгограда и Волжского. На сегодня уже известны результаты по пяти предметам. В сумме волгоградские умники и умницы заработали 39 высших оценок. А одному из них удалось получить сразу два по сто баллов.

Выпускник волгоградского лицея №3 Демьян Подковыров сдал на максимум ЕГЭ по информатике и математике. По словам его педагогов, подросток скромный. А секрет его успеха не только в таланте, но в трудолюбии и ответственном отношении к учебе. Кстати, у выпускника есть еще 96 баллов по русскому языку. Так что поступление практически в любой вуз страны он себе уже гарантировал.

Как рассказали «КП-Волгоград» в областном комитете образования, науки и молодежной политики, на максимум сдали ЕГЭ по математике четыре выпускника из Волгограда. Двое из них учатся в школе №78 и лицее №5. А в лицее №3 сразу два стобалльника. В Волжском на ЕГЭ по математике по сто баллов получили выпускники школ №12 и №30.

Напомним, самым «золотым» для волгоградцев стал ЕГЭ по русскому языку – сразу 23 максимальных оценки, следом идут информатика – 5, литература – 4 и география – 1. Скоро станут известны результаты ЕГЭ по физике и истории. А основной период завершится уже 25 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU