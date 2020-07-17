Инженеры, журналисты, программисты: волгоградские стобалльники выбирают вузы

Ангелина Фомина мечтает в совершенстве знать иностранные языки. Фото: из личного архива

Пока известны результаты трех первых ЕГЭ – 2020, а в Волгоградской области уже десять стобалльников. Лучший результат выпускники показали на информатике – сразу пять по 100, также в копилке умников и умниц один максимальный результат по географии и четыре по литературе. Ребята еще не знают результатов остальных экзаменов и не определились с вузами, в которые будут поступать. Кто-то из них останется в родном регионе. Кто-то будет штурмовать столичные вузы. Мы узнали, как волгоградские выпускники готовились к экзаменам, чем они увлекаются и кем мечтают стать.

ЛУЧШИЕ В ИНФОРМАТИКЕ - ДЕВУШКИ

Сто баллов на ЕГЭ по информатике заработала Ксения Кумова – выпускница школы №93 Советского района Волгограда. Она одна из трех девушек, которым в этом году удалось получить максимум по этому предмету. Да-да, информатику наши девчонки знают лучше ребят.

Ксения Кумова – одна из трех девушек, которые получили 100 баллов по информатике. Фото: из личного архива

- Сто баллов казались мне недосягаемой суммой, поэтому я надеялась на 70-80, но оказалось и такое возможно, - признается Ксения.

Она мечтает стать программистом, вуз еще не выбрала. Зато точно знает, что посоветовать тем, кому сдавать ЕГЭ еще предстоит:

- Необходимо прорабатывать весь материал. Важно выбрать подходящий для себя метод и время обучения и придерживаться своего плана. Не нервничайте, правильно распределяйте время на экзамене и обязательно разбирайте все свои ошибки.

А выпускник школы №4 города Михайловки Степан Доронин единственный в Волгоградской области сдал на все сто ЕГЭ по географии, хотя признается, что рассчитывал максимум на 85 баллов. Оценки по профильной математике, русскому языку и физике он пока не знает. Мечтает стать кадастровым инженером или, возможно, экологом. Его интересует исследование экологии, рациональное природопользование, составление прогнозов. А еще Степан увлекается музыкой, с отличием окончил музыкальную школу и не раз занимал первые места на разных конкурсах.

Степан Доронин единственный в регионе сдал получил сто баллов на ЕГЭ по географии. Фото: из личного архива

- На экзамене не было ничего такого, о чем можно было бы переживать, - считает Степан. - Мне казалось, что пишу обычную контрольную работу. Для успешной сдачи ЕГЭ необходимо много готовиться, хорошо учиться, но, прежде всего, нужно любить предмет, к которому готовишься. Поверьте в себя и свои силы, и у вас все получится!

ЧИТАЮТ БУЛГАКОВА, ВЕРЯТ В СЕБЯ

Читают Булгакова и Ремарка, верят в себя и не любят банальности – это все о девушках, которые сдали на сто баллов один из самых сложных ЕГЭ – по литературе.

Юлия Варава - выпускница Иловлинской средней школы №2. Помимо литературы сдавала русский язык и обществознание. Любит Ремарка, Оскара Уайльда и особенно роман Булгакова «Мастер и Маргарита». Мечтает поступить в ВолГУ и стать журналистом.

- Когда я впервые вошла в здание университета, то сразу поняла, что учиться мне нужно именно здесь, что именно здесь моя «обитель», - признается девушка.

Юлия Варава мечтает стать журналистом. Фото: из личного архива

А советы Юли выпускникам просты:

- Не пускайте все на самотёк. Как бы это банально не звучало, но, чтобы успешно сдать ЕГЭ, нужно всего лишь сильно захотеть этого, поставить себе цель и двигаться к ней. В течение учебного года я не очень старательно готовилась к экзамену. Но за два месяца до ЕГЭ я поняла, что, если сейчас не приложу усилия, то на бюджетное место в вузе можно не рассчитывать. Тогда я решила заниматься в онлайн-школе и буквально за 60 дней освоила весь нужный материал.

Покорилась литература и выпускнице Красноярской средней школы №1 Ангелине Фоминой. Девушка увлекается психологией, не может жить без книг, читает классиков - Льва Толстого, Достоевского и Булгакова, Ремарка и Хемингуэя. Ей нравится изучать иностранные языки. А они отвечают ей взаимностью, о чем свидетельствуют многочисленные победы в олимпиадах и конкурсах. Поступить мечтает на лингвиста на направление «Перевод и переводоведение» или «Межъязыковая коммуникация».

Ангелина Фомина мечтает стать лингвистом. Фото: из личного архива

- Секрет сдачи экзамена - перебарывать желание заняться чем-то другим, иметь стремление, - советует Ангелина. - Но самое главное - нужно понять выбранный предмет, полюбить его, так как вряд ли захочется изучать то, что не интересует.

Все ребята очень благодарны родителям, педагогам и знакомым, которые их поддерживали. Большинство экзаменов 2020 года для выпускников уже позади. Мы желаем ребятам поступить именно туда, куда они мечтают. Удачи!