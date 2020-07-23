2020-07-23T12:25:47+03:00
Общество

Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 23 июля: еще 91 заболевший

Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 23 июля 2020 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Каждый день в Волгограде и Волжском делают более трех тысяч тестов на коронавирус.Каждый день в Волгограде и Волжском делают более трех тысяч тестов на коронавирус.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Число заболевших коронавирусом в Волгоградской области стремительно растет. На сегодня медики получили подтверждение положительные результаты тестов еще на 91 человека. Всего же за четыре месяца заразились коронавирусом 8431 волгоградец. Регион закрепился на 17-м месте в стране по количеству ковидных пациентов. Цифры словно застыли в заданных пределах. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 23 июля 2020 года.

Статистика. Яндекс.

Статистика. Яндекс.

По данным ИЦК, новых летальных случаев пациентов с коронавирусом за последние сутки в Волгограде не прибавилось. Умерли от ковида и его осложнений 55 жителей региона. В целом по стране зафиксировали уже 12 892 смерти на 795 тысяч инфицированных. Положение дел в Волгоградской области в этом плане куда лучше, чем у соседей по ЮФО и в целом в России.

Данные ИЦК по смертности от коронавируса.

Данные ИЦК по смертности от коронавируса.

Выписали из волгоградских больниц накануне еще 102 пациента. Успешно завершили лечение он новой заразы уже 58 процентов всех инфицированных – 4891 человек. Показатель выздоровления в последние недели стабильно растет. Однако пациентов в ковидных госпиталях меньше не становится. По данным оперштаба на больничных койках на утро 23 июля остаются более двух тысяч жителей Волгоградской области, еще полторы тысячи заразившихся коронавирусом лечатся в домашних условиях.

Данные ИЦК по заболеваемости коронавирусом.

Данные ИЦК по заболеваемости коронавирусом.

Тем временем перепрофилированные под ковид больницы продолжают получать новое оборудование, которое поможет медикам лучше справляться с новой инфекцией. На прошлой неделе пять аппаратов для кислородно-гелиевых ингаляций поступили в госпиталь ветеранов войн и в больницу Ильича, на этой неделе еще пять единиц техники поделили волгоградская больница №4 и волжская больница №3. Это оборудование поможет в реанимации самых тяжелых ковидных пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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