Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 23 июля: еще 91 заболевший

Число заболевших коронавирусом в Волгоградской области стремительно растет. На сегодня медики получили подтверждение положительные результаты тестов еще на 91 человека. Всего же за четыре месяца заразились коронавирусом 8431 волгоградец. Регион закрепился на 17-м месте в стране по количеству ковидных пациентов. Цифры словно застыли в заданных пределах. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 23 июля 2020 года.

Статистика. Яндекс.

По данным ИЦК, новых летальных случаев пациентов с коронавирусом за последние сутки в Волгограде не прибавилось. Умерли от ковида и его осложнений 55 жителей региона. В целом по стране зафиксировали уже 12 892 смерти на 795 тысяч инфицированных. Положение дел в Волгоградской области в этом плане куда лучше, чем у соседей по ЮФО и в целом в России.

Данные ИЦК по смертности от коронавируса.

Выписали из волгоградских больниц накануне еще 102 пациента. Успешно завершили лечение он новой заразы уже 58 процентов всех инфицированных – 4891 человек. Показатель выздоровления в последние недели стабильно растет. Однако пациентов в ковидных госпиталях меньше не становится. По данным оперштаба на больничных койках на утро 23 июля остаются более двух тысяч жителей Волгоградской области, еще полторы тысячи заразившихся коронавирусом лечатся в домашних условиях.

Данные ИЦК по заболеваемости коронавирусом.

Тем временем перепрофилированные под ковид больницы продолжают получать новое оборудование, которое поможет медикам лучше справляться с новой инфекцией. На прошлой неделе пять аппаратов для кислородно-гелиевых ингаляций поступили в госпиталь ветеранов войн и в больницу Ильича, на этой неделе еще пять единиц техники поделили волгоградская больница №4 и волжская больница №3. Это оборудование поможет в реанимации самых тяжелых ковидных пациентов.