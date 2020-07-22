Еще в двух волгоградских больницах появилось новое оборудование для лечения коронавируса

22 Июль 2020 2020-07-22T18:27:05+03:00

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Ситуация по коронавирусной инфекции остается сложной. Количество заболевших если снижается, то не надолго. Лечить коронавирус сложно, особенно, если у пациента есть хронические заболевание. Чаще всего коронавирус поражает легкие. Чтобы помочь человеку дышать и используют аппараты кислородно-гелиевых ингаляций. Их активно используют в столичных клиниках. На прошлой неделе пять экземпляров завезли в больницу №5 в Волгограде и в областной госпиталь ветеранов войн. Медперсонал прошел необходимое обучение, и уже активно использует аппараты, чтобы стабилизировать пациентов. На этой неделе оборудование поступило в больницы №4 Волгограда и в больницу №3 Волжского.

- У реанимационных пациентов, после получения нескольких процедур кислородно-гелиевой терапии значительно улучшается газообмен в легких, - сообщили «КП-Волгоград» в комитете здравоохранения администрации Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU