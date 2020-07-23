2020-07-23T17:09:03+03:00
Общество

В Волгограде вновь полсотни заболевших коронавирусом

Много заразившихся на 23 июля 2020 и в Волжском [география распространения коронавируса по районам Волгоградской области, карта]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Волгоград и Волжский стремительно увеличивают списки заразившихся коронавирусом.Волгоград и Волжский стремительно увеличивают списки заразившихся коронавирусом.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Лидеры по числу заболевших коронавирусом в Волгоградской области все те же – Волгоград и Волжский. И снова большие города бьют рекорды. К 23 июля областной центр пополнил списки ковидных пациентов еще на 47 человек, всего инфицированных уже 3619. В Волжском на сегодня 9 новых случаев и 660 в целом за четыре месяца. Еще шесть человек заболели коронавирусом в Городищенском районе. Столько же положительных результатов за сутки в Суровикинском районе. Всего же география распространения коронавируса в Волгоградской области на 23 июля 2020 года включает 17 районов.

Также по данным регионального опершатаба, отличились приростом Жирновский и Среднеахтубинский районы, где на сегодня по три новых заразившихся. По два человека заболели в Камышине, Михайловке, Котельниковском, Нехаевском и Урюпинском районах Волгоградской области.

География распространения коронавируса по районам Волгоградской области на 23 июля. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

География распространения коронавируса по районам Волгоградской области на 23 июля.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Еще в семи районах по одному ковидному случаю. Среди них лидер по общему числу инфицированных Палласовский район, а также Дубовский и Ленинский. По одному заболевшему и в Даниловском, Кумылженском, Новониколаевском и Октябрьском.

Все эти волгоградцы заразились коронавирусом, не выезжая за пределы региона. Лишь треть общались с ранее заболевшими. Остальные нашли заразу по пути на работу, в магазине или транспорте. Среди них много возрастных пациентов и всего семь детей. А чаще всего коронавирус атакует волгоградцев в возрасте от 30 до 50 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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