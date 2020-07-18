Пляжи затопит, рыбы не будет: петиция против строительства ГТС на Ахтубе напугала волгоградцев

Когда в 2019-м году волгоградские власти заявили, что планируют построить новые ГТС на реке Ахтуба, чтобы Волго-Ахтубинская пойма больше не зависела от сбросов Волжской ГЭС, волгоградцы сразу и не поверили. Когда в январе 2020-го презентовали вариант, под который будут готовить проект обводнения поймы, отнеслись к идее скептически. Но уже тогда волгоградцы стали высказывать опасения по поводу того, а не станет ли хуже после такой «модернизации». А на днях на одной из популярных платформ появилась петиция под названием «Остановим строительство плотины на реке Ахтуба. Спасем реку от превращения в лиман». Последствия, которыми грозят авторы петиции, ужасают. «Затопит пляжи, не станет рыбы, а стоки попадут в питьевую воду» - и это лишь часть «минусов», которые приводят авторы в своем письме.

«Комсомолка» решила выяснить, насколько все эти опасения правдивы, и что по этому поводу думают эксперты регионального комитета природных ресурсов. Итак, что удалось выяснить.

На реке Ахтуба, действительно, планируют сделать лиман (водохранилище). Для этого на реке построят плотины: одну возле острова Зеленый, другую – на границе с Астраханской областью. Они и будут регулировать уровень воды в лимане.

Фото администрации Волгоградской области.

ОПАСЕНИЯ И ОЖИДАНИЯ

Чем грозят авторы петиции, и что отвечают в облкомприроде. Попунктно.

«Вода поднимется на 3-5 метров, затопит песочные пляжи, пропадет растительность по берегам»

Из ответа облкомприроды: «Пляжи в районе города Волжский не пострадают, так как створ №1 будет находиться ниже слияния реки Ахтубы и Волго-Ахтубинского канала».

«Возникнет опасность смыва и подтопления дачных участков, домов и зданий, расположенных по берегам Ахтубы, так как берега не укреплены»

«Будут определены участки берега, нуждающиеся в защите и укреплении. В рамках основного проекта и планируется осуществить берегозащитные мероприятия»

«Стоки Волжского, а также донные массы с водохранилища и мусор попадут в открытый канал, что повиляет на качество питьевой воды»

«Это невозможно. Для предотвращения попадания мусора из верхнего бьефа Волгоградского водохранилища на головном участке проектируемого канала предусматривается установка жалюзийного экрана».

«Из-за колебаний уровня воды начнут гнить илистые массы, в следствие чего испортится воздух»

«Проект направлен на восстановление естественного режима в реке Ахтуба и Волго-Ахтубинской пойме. Режимы эксплуатации проектируемого водохранилища (лимана) будут разработаны так, чтобы избежать нерегламентированных колебаний уровней воды»

«Рыба не сможет заходить в реку на нерест и передвигаться по ней»

«Весь проект направлен как раз на восстановление естественного состояния поймы, в том числе ее водно-биологических ресурсов. Поэтому предусматривается создание всех необходимых рыбозащитных и рыбопропускных сооружений. Если эти требования не будут соблюдены, проект никогда не получит согласования в Волго-Каспийском территориальном управлении Росрыболовства. Это является обязательным условием»

«Маломерные суда не смогут передвигаться по реке в Волгу и ниже поселка Заплавное»

«Проектными решениями предусматривается установка перекатных механизмов для маломерного флота на створах №1 и №2, что позволит перемещаться из бьефа в бьеф»

Тем временем, петиция за несколько дней набрала уже почти 900 подписей. Жители области, действительно, опасаются таких больших перемен. И многие склоняются к тому, что можно не тратить миллионы на новые проекты и ГТС, а просто увеличить сбросы на Волжской ГЭС. Правда, пока референдумов по этому вопросу в Волгоградской области не проводилось.