2020-01-21T16:27:06+03:00
Общество

Проектировщики показали, как вода через новую ГЭС в обход Волжской потечет в пойму

Строить комплекс ГТС на Ахтубе начнут уже в 2021 году
Екатерина МАЛИНИНА
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Ахтуба превратится в лиман, из которого вода будет попадать в Волго-Ахтубинскую пойму.Ахтуба превратится в лиман, из которого вода будет попадать в Волго-Ахтубинскую пойму.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА
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Еще год назад идею строительства комплекса ГТС на Ахтубе хоть и озвучивали с больших экранов, но многим верилось с трудом. Ведь основная цель, по замыслу всех причастных к проекту, экологическая, а не экономическая (что более привычно). А сейчас сомнений не осталось: основной вариант уже выбрали, теперь остается проработать детали и получить госэкспертизу, а строить новую ГЭС, которая даст воду не только волгоградцам, но и соседней Астраханской области, начнут в 2021 году.

Из трех вариантов компания ООО «Институт Гидропроект», которая выиграла тендер, остановилась на одном. Он оказался и эффективней, и проще в решении основной задачи – дать воду Волго-Ахтубинской пойме.

Этот проект оказался самым оптимальным. Фото: администрация Волгоградской области

Этот проект оказался самым оптимальным. Фото: администрация Волгоградской области

ЧТО БУДУТ СТРОИТЬ

Выше ГЭС (в районе Верхнепогромного) от Волги до Ахтубы выроют водопропускной канал длиной 32 километра, глубиной 12 метров и шириной 100 метров. Затем вода будет проходить через гидроэлектростанцию мощностью 31,2 МВт. Вода поступит в лиман, который образуют на реке Ахтубы с помощью двух плотин, которые будут регулировать уровень воды в нем. Одна расположится неподалеку от острова Зеленый, а другая ближе к границе с Астраханской области. Первая не позволит воде уйти в Волгу, а вторая даст возможность направить ее в Астраханскую область. В зависимости от времени года можно будет менять отметку лимана. Это обеспечит самотечную подачу воды в пойму. Расход в лиман планируется от 165 до 1000 кубических метров в секунду.

Схема работы комплекса ГТС. Фото: администрация Волгоградской области

Схема работы комплекса ГТС. Фото: администрация Волгоградской области

ПОЙМЕ - ВОДУ, ЛЮДЯМ - ОТДЫХ

Во-первых, вне зависимости от сбросов Волжской ГЭС и наполненности ее водохранилища пойма получит необходимую воду. Для этого построят системы ГТС на четырех крупных ериках: ерик Кривой, ерик Бугроватый, ерик Старая Ахтуба и ерик бугай. Это поможет сохранению уникальной экосистемы Волго-Ахтубинской поймы. Специалисты надеются, что станут лучше условия и для увеличения популяции рыб и краснокнижных животных.

Во-вторых, станет проще и тем, кто занимается сельских хозяйство. Будет развиваться система мелиорации. Увеличится площадь орошения. Выше урожайность, выше экономический эффект.

В третьих, воду получат и люди, проживающие на территории поймы. Истории, когда в колодцах нет воды, станут печальной историей.

Среди результатов, который ждут чиновники от пуска новой системы – развитие туризма и спорта. Например, создание гребного канала, площадок для культурного отдыха жителей в пойме, новый маршрутов. Жить станет лучше, жить станет веселей.

Проработка проекта завершится ближе к лету, а дальше предстоит несколько экспертиз. Фото: администрация Волгоградской области

Проработка проекта завершится ближе к лету, а дальше предстоит несколько экспертиз. Фото: администрация Волгоградской области

На данный момент фирма «Институт Гидропроект» сделала инженерно геологические, геодезические, экологические изыскания. Провела изучения подводного рельефа русел рек, получила данные от сейсмологов.

- В ближайшее время предстоит детально проработать все объекты, летом состоятся общественные слушания и проект должен пройти государственную экспертизу, - сообщил генеральный директор и главный проектировщик «Института Гидропроект» Евгений Беллендир.

После одобрения в 2021 году подрядчик (его еще предстоит выбрать) приступит к работам.

- И тогда в 2023 году можно будет говорить о втором рождении уникальной Волго-Ахтубинской поймы и создании дополнительных стимулов для комплексного развития прилегающих территорий, - дал прогноз на будущее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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