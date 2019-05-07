Ради сохранения Волги и поймы построят мини-ГЭС

Волга всегда была кормилицей и поилицей. Река - залог процветания города. Правда, в постсоветский непростой период чиновники про это забыли. Денег на сохранение дарованного нам природой богатства выделяли по остаточному принципу. В итоге ерики заилились, берега вдоль Волгограда пришли в запустение, в саму реку уходили неочищенные стоки. Но федеральные власти поняли: еще лет десять такого отношения и спасать будет уже нечего. Сначала на сохранение реки Волги обратил внимание президент Владимир Путин во время Госсовета. А в 2017 году прошло выездное совещание в Волгограде с участием председателя правительства Дмитрия Медведева, где обсуждались экологические проблемы и пути их решения. Поэтому и включили Волгоградскую область в федеральный проект «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».

С ВЕТЕРКОМ ДО КИРОВСКОГО

Планы по восстановлению Волги у администрации Волгоградской области огромные. Но, как уверяют чиновники, это уже не мифические прожекты, а конкретные задачи. Один из приоритетных проектов - берегоукрепление Волги со стороны Волгограда. Еще в 2015 году начались гидротехнические работы, берег укрепили в Центральном районе. Сделали рокадную дорогу, которая спасла центр от пробок, построили стадион, начали благоустройство поймы реки Царицы. Но на этом останавливаться не будут.

Берег возле Красного Октября укрепят до 2021 года.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Уже в этом году начнут укреплять берег в Краснооктябрьском районе. 550 метров рядом с заводом «Красный Октябрь» сейчас представляют собой убогое зрелище. Но все должно измениться. Уже к концу 2021 года укрепят берег от Маршала Чуйкова до Химической. Это позволит продлить рокадную дорогу. Власти ведут переговоры с новым руководством завода. В перспективе «нулевую» протянут до Тракторозаводского района. Правда, сначала обрадуют жителей южных районов. Ведь с центром их свяжет рокадная дорога. Но в основе всего опять-таки берегоукрепление. Протяженность его около четырех километров.

Пока берег в сторону южных районах в запущении.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Первый участок: 300 метров - створ улицы Иркутской в Ворошиловском районе.

Второй участок: 400 метров в микрорайоне Тулака в Советском районе.

Третий участок: 1,7 километра параллельно улице Электролесовской.

Четвертый участок: 1,6 километра от улицы Автомобилистов до набережной Владимира Высоцкого в Кировском районе.

Обойдется строительство примерно в четыре миллиарда рублей. Основная часть суммы придет из федерального бюджета. Непосредственно работы начнутся в 2021 году. Новый берег позволит проложить вдоль Волги рокадную дорогу: от Центрального района через Ворошиловский, Советский до Кировского. Это позволит городу развиваться.

Сейчас же берег украшают старые сараи, захватившие старый асфальт вязы и тополя. Правда, участки только на вид бесхозные. У многих есть хозяева. С ними-то и предстоит вести переговоры администрации. Но, как уверяют чиновники, у них уже подобный опыт есть, когда укрепляли берег в Центральном районе. Так что работы это не остановит.

Ну а для бизнеса новый проект даст прекрасную возможность развиваться. Кафе, развлекательные центры, спортивные комплексы. А это значит, будет развиваться и город.

- Когда в 2015 году мы приступали к работам по берегоукреплению в Центральном районе, никто не верил, что все удастся сделать: тогда тоже были проблемы с землей, с правоустанавливающими документами. Но шаг за шагом мы решили эти задачи. Сегодня мы закладываем основу для развития Волгограда на столетие вперед. Принятие дополнительных решений по берегоукреплению дает возможность не только продлить рокадную дорогу, повысив транспортную доступность территорий, но и ввести в оборот ранее не используемые земли, создать вдоль Волги новую инфраструктуру, новое лицо города, - уверен губернатор Андрей Бочаров.

ГОРОДСКИМ РЕКАМ ВЕРНУТ ЖИЗНЬ

Кстати, проект берегоукрепления готовят с учетом строительства ливневых канализаций и очистных сооружений. Так называемый комплексный подход. Запланировано строительство 14 локальных очистных сооружений. Цена вопроса - 1,3 миллиарда. К работам приступят в этом году. Также в 2019 году начнут возводить сооружения биологической очистки на острове Голодном. Они обойдутся в 2,9 миллиарда рублей. Но они очень нужны городу. Ведь сейчас вся нагрузка с шести районов города идет на насосную станцию, которую построили больше сорока лет назад. Полностью объекты завершат к 2024 году. Это скажется на качестве воды в Волге, на окружающей флоре и фауне.

Кстати, планируют реабилитировать и шесть основных водотоков Волгограда, которые сейчас у народа имеют весьма нехорошую репутацию. Это реки Сухая Мечетка, Мокрая Мечетка, Царица, Ельшанка, балках Купоросная и Отрада. Опять же потребуются деньги - 2,6 миллиарда. Но как говорят чиновники: у Москвы есть понимание проблемы, а значит, средства все же дадут.

НОВАЯ МИНИ-ГЭС

2019 год маловодный. Максимум сброса в 25 тысяч кубометров в секунду был с 3 по 7 мая. Каждый день попуски понемногу снижают. Так что вскоре вода пойдет на убыль. Правда, график сбросов составили так, что вода в пойму в основные протоки и ерики зашла. Не так глубоко, как хотелось бы, но вполне достаточно, чтобы избежать экологической катастрофы. Теперь предстоит эту воду в пойме удержать - с помощью плотин и прочих гидротехнических сооружений. Если же это не поможет, то задействуют подкачку воды, на которую деньги уже заложены в региональный бюджет.

Но чтобы снизить зависимость от графиков сброса на ГЭС и дать большую воду, в Волго-Ахтубинской пойме построят мини-ГЭС мощностью 25 мегаватт, в состав которой войдут и четыре насосные станции, с которых воду будут закачивать в Ахтубу и основные ерики поймы. Также возведут и водорегулирующее сооружение в голове Волго-Ахтубинского канала.

Пик паводка прошел, но вода пока еще не ушла.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Уникальную ГЭС планируют построить на старой Ахтубе, такое расположение даст возможность, минуя водозаборы Волжской ГЭС, получать воду. Это масштабное гидротехническое сооружение позволит не только наполнить пойму, но и будет вырабатывать электроэнергию - около 130 миллионов кВт/ч в год. Часть пойдет на работу насосных станций, остальным смогут воспользоваться расположенные поблизости предприятия. Получат свои плюсы от новой ГЭС и местные овощеводы. Больше воды - больше урожай.

Уже 8 мая состоится конкурс для выбора фирмы-проектировщика. На проект запланировано 722 миллиона рублей. Сделают его к концу 2021 года. Само же строительство может обойтись в 10 - 15 миллиардов рублей и продлится не менее 5 лет.

Еще один масштабный проект - строительство девяти водопропускных сооружений и переливной плотины на ерике Каширин у хутора Невидимка. Это удержит воду после половодья. Так что местные жители не останутся с сухими колодцами.

Также продолжатся работы по расчистке ериков и озер. За долгие годы бездействия они даже во время половодья остаются лужами. Сейчас ситуация кардинально поменялась. Треть водоемов уже восстановлены. До 20-го года реабилитируют еще 22 водоема.