Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 13 июля: уже более 7500 заболевших

Волгоградская область продолжает прирастать коронавирусной заразой несмотря на сорокаградусную жару. Ежедневная статистика уже второй месяц держится примерно на том же уровне. К 13 июля положительные результаты теста на ковид пришли еще на 88 человек – это один из самых низких показателей за последний месяц. Всего же в Волгограде и области с начала пандемии число заболевших коронавирусом преодолело очередную планку – подтвержден диагноз у 7516 человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгоградской области на сегодня, 13 июля 2020 года.

Статистика за три недели.

По данным ИЦК, число смертей остается прежним – 48 волгоградцев стали жертвами коронавирусной инфекции. Последний летальный исход зафиксировали накануне. Не сильно выросло и число выздоровевших ковидных пациентов. В воскресенье выписали всего лишь 26 человек. В целом же преодолели болезнь уже 4005 жителей Волгоградской области.

На больничных койках остаются почти две тысячи взрослых и детей. Еще почти полторы тысячи заразившихся ковидом лечатся дома. Хотя уже четыре перепрофилированных больницы готовят к возвращению к работе в обычном режиме, обстановка с коронавирусом в Волгоградской области на сегодня остается довольно напряженной. Так что режим самоизоляции в регионе продлили еще на две недели, пока не стали открывать детские лагеря и снимать другие карантинные ограничения. Туристов Волгоград не готов принимать как минимум до 1 августа 2020 года.