Новые вспышки коронавируса в Камышине, Палласовке и Волгограде

13 Июль 2020 2020-07-13T12:17:16+03:00

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К сожалению, темпы распространения коронавируса в Волгоградской области снижаются не такими темпами, как хотелось бы. Если в других регионах России число заболевших упало в разы, то в Волгограде и области ежедневно фиксируют все новые и новые вспышки. Так, к 13 июля 2020 года опять в антилидеры по COVID-19 вышли, уступив только Волгограду, Камышинский (где зафиксировано сразу 12 новых случаев) и Палласовский (9 новых случаев) районы. Обстановка в областном центре тоже неспокойная – еще 40 новых заболевших. Такие данные «КП-Волгоград» сообщили в оперативном штабе региона.

В районах обстановка с коронавирусом уже получше, а вот в Волгограде еще много новых случаев.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На сегодняшний день положительный диагноз коронавирусной инфекции также подтвержден еще у 15-ти жителей Волгоградской области. Трое новых пациентов из Ленинского района, по два – в Михайловском и Котовском. В Урюпинском, Иловлинском, Среднеахтубинском, Калачевском, Ольховском, Котельниковском, Новоаннинском и Николаевском – по одному новому случаю.

Вот так наш регион выглядит по "короне" на фоне соседей. Инфографика ИЦК.

ИСТОЧНИК KP.RU