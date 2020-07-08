2020-07-08T11:07:38+03:00
Общество

Из-за коронавируса ParkSeason Fest в Волгограде перенесли на май 2021 года

Столь масштабное мероприятие решили отложить, чтобы не рисковать здоровьем участников и гостей фестиваля
Наталья ГЛАЗУНОВА
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И "Мумий троль", и Сплин, и все остальные звезды приедут в Волгоград, но уже в следующем году. Фото Ольга Емельянова.И "Мумий троль", и Сплин, и все остальные звезды приедут в Волгоград, но уже в следующем году. Фото Ольга Емельянова.
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Как ни печально, но крупнейший музыкально-развлекательный фестиваль юга России ParkSeason Fest, запланированный на август этого года, переносится. Вероятнее всего он пройдет аж в конце мая 2021 года. Такое решение власти Волгограда приняли совместно с организаторами фестиваля. Виновен во всем коронавирус.

- Учитывая нестабильную ситуацию в стране и мире в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и рекомендации Роспотребнадзора в части организации масштабных событий, перенос фестиваля ParkSeason Fest на следующий год позволит провести мероприятие в изначально запланированном масштабе, - поясняют в администрации Волгограда.

Новую дату проведения фестиваля уже согласовали со всеми хэдлайнерами, которые должны были приехать в Волгоград.

Напомним, что ParkSeason Fest должен был состояться 15 августа 2020 года. Этот фестиваль должен был стать самым масштабным, ярким и запоминающимся событием года в Волгограде. Для его проведения готовили сразу три площадки – большую сцену на «Волгоград Арене» и две малых – в Центральном парке культуры и отдыха. Собирали самых именитых звезд. На фестиваль согласились приехать группы «Сплин» и «Мумий Тролль», Guano Apes и Bomfunk MC’s. А также Элджей, Клава Кока, Bad Balance, KREC, Ольга Бузова, «Кис-Кис», Миша Марвин (Black Star), «Каспийский груз» и многие-многие другие. В конце июля должны были огласить имя еще одной "звезды", которая согласилась выступить на ParkSeason Fest.

- Все договоренности по вопросам проведения фестиваля между администрацией Волгограда и оргкомитетом остаются в силе, - успокаивают волгоградцев в мэрии. - С артистами, которые должны были выступать на сцене в ЦПКиО, сейчас идут переговоры. По возможности будет сохранен полный состав ранее заявленных артистов, а также добавятся новые участники.

Власти обещают, что ни формат, ни концепция фестиваля не изменится. Будут и музыканты, и мастер-классы, и соревнования на спортивных площадках. В силе остаются и выступления известных блогеров, будут специальные зоны автограф- и селфисессий, и многочисленные партнерские и интерактивные кластеры. Все будет. Только уже не в этом году.

- Все ранее купленные билеты остаются действительными, - уточняют в администрации Волгограда.

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Из-за коронавируса ParkSeason Fest в Волгограде переносится. Но обещают: все будет -в 2021 году
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ИСТОЧНИК KP.RU

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