2020-03-17T20:50:30+03:00
Общество

На Волгоград Арене вместе с "Мумий Троллем" и "Сплин" выступит Клава Кока

Стало известно имя еще одного хедлайнера ParkSeason Fest - 2020 в Волгограде
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с сайта фестиваля.Фото с сайта фестиваля.
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Имя Клавдия Высокова, наверняка, мало кому известно, а вот от имени Клава Кока у подрастающей молодежи замирает сердце. Если вы относитесь к данным поклонникам, то эта новость вас обрадует – Клава Кока выступил на «Волгоград Арене». Сегодня стало известно, что она станет еще одним хедлайнером фестиваля ParkSeason Fest – 2020.

«Новый артист одной из сцен в парке! Клава Кока - самая разноплановая артистка лейбла Black Star, успешно совмещающая в себе артиста, музыканта, видеоблогера и ведущую. Клава не стесняется выражать мысли посредством музыки и раскрывать актуальные темы современных девушек. Песни артистки иронично обыгрывают серьезные отношения с применением провокационных «хуков», обыгрыванием «неприличных» слов. На YouTube канал «Клава Кока» подписаны более 2 миллионов фолловеров. Дополнительную известность получила в качестве ведущей популярного тревел-шоу «Орёл и Решка»», - анонсируют звезду организаторы фестиваля.

Напомним, ParkSeason Fest пройдет 15 августа 2020 года на территории «Волгоград Арены» и Центрального парка культуры и отдыха. Главными хедлайнерами праздника станут Илья Лагутенко и группа «Мумий Тролль», зарубежная команда «Guano Apes» и «Сплин». На поп-сцене и сцене молодежной культуры выступят Элджей, Ольга Бузова, Миша Марвин (Black Star), «Каспийский груз», Bad Balance, KREC, «Кис-Кис» и другие.

Билеты уже в продаже на сайте фестиваля, там же подробная информация обо всех активностях праздника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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