"Сплин" выступит вместе с "Мумий Троллем" и Guano Apes на Волгоград Арене

Поклонники Саши Васильева и группы «Сплин» могут возрадоваться, сказать «и мое сердце остановилось» и отправиться на сайт фестиваля ParkSeason Fest покупать билеты. Сегодня стало известно, что этот коллектив присоединится к «Мумий Троллю» и Guano Apes 15 августа и выступит на Волгоград Арене в рамках международного музыкального фестиваля в Волгограде. Об этом рассказал директор НКО «Ассоциация парков» Денис Цуканов. Организаторы обещают объявить имя еще одного иностранного хедлайнера уже на следующей неделе. Это будет иностранная рок-группа, песни которой, по словам Цуканова, в нашей стране знает каждая домохозяйка, даже если не вспомнит название коллектива.

Напомним, ParkSeason Fest пройдет 15 августа 2020 года на территории «Волгоград Арены» и Центрального парка культуры и отдыха. Главными хедлайнерами праздника станут Илья Лагутенко и группа «Мумий Тролль», зарубежная команда «Guano Apes» и «Сплин». На поп-сцене и сцене молодежной культуры выступят Элджей, Ольга Бузова, Миша Марвин (Black Star), «Каспийский груз», Bad Balance, KREC, «Кис-Кис» и другие.

Несмотря на то, что на сайте фестиваля указан возрастной ценз 16+, фестиваль будет семейный и для всех, и если родители захотят прийти с детьми, их конечно же пропустят. Для детей сделают игровые зоны. А звезд, в песнях которых много мата, просят отнестись с пониманием к тому, что в парке будут дети и более тщательно подумать над репертуаром.

А организаторы обещают подумать, как обеспечить всем зрителям хороший звук. Ведь на концерте группы "Ленинград" посетители, купившие билеты на трибуны за воротами и верхние ярусы жаловались, что звук плавал, и слов было не разобрать.

- Проблему учтем, над проектом сцены стадиона и расположением звукового оборудования будет работать крупная московская компания, скорее всего мы привезем из Москвы много тонн оборудования, чтобы сделать максимально хороший звук. Но конечно, если сравнивать, на танцполе и фанзоне звук всегда будет лучше по качеству, поэтому и билеты на верхние ярусы стоят дешевле. Но мы будем добиваться максимальной комфортности.

Организаторы возлагают большие надежды на то, что инвестор, который взял ЦПКиО в концессию, выполнит все свои обещания и к лету в парке реконструируют сцену летнего театра, откроют спортивные зоны - теннисный корт, столы для пинг-понга, воркаут-площадку, поле для мини-футбола. Москвичи хотят сделать на фестивале много спортивных активностей и даже футбольный матч звезд, но пока от руководства ЦПКиО слышны только обещания. Смогут ли городские власти "придать ускорение" инвестору, с которым они подписали концессионное соглашение, станет понятно уже к концу мая.

Карта фестиваля.

Билеты уже в продаже на сайте фестиваля, там же подробная информация обо всех активностях праздника.