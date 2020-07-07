За возврат к московскому времени проголосовали 65,74% волгоградцев

Сегодня, 7 июля, за заседании Волгоградской областной думы были озвучены окончательные результаты опроса по времени: почти 900 тысяч волгоградцев высказались «За» возврат региона к московскому времени. Это 65,47% всех проголосовавших. За то, чтобы оставить местное время высказались 460206 волгоградцев или 33,99 процента. Чуть более 3,5 тысячи опросных листов признано недействительными.

- Грубых нарушений в ходе опроса не зафиксировано. Контроль за подсчётом голосов вели муниципалитеты. Все листы подшиты и сданы в архив облдумы, - отчитался первый заместитель председателя Волгоградской облдумы Сергей Булгаков.

Что будет дальше? Когда Волгоград перейдет на московское время?

А дальше, депутаты Волгоградской облдумы на очередном своем заседании рассмотрят проект постановления по результатам этого опроса, и направят в региональный комитет по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий поручение – подготовить предложения по дальнейшей работе в этом направлении.

- Решением Совета этот вопрос уже включен в повестку дня заседания, которое пройдет 9 июля, - уточняют в пресс-службе регионального парламента.

Напомним, два года назад - в 2018-м - волгоградцы на референдуме проголосовали за переход региона на местное время (волгоградское время - плюс 1 час к московскому - поддержали 58% проголосовавших). Казалось, люди уже привыкли жить в своем часовом поясе: полюбили дополнительный светлый час вечерами, научились раньше вставать, подстроились под телевизионную сетку программ... Но, как выяснилось теперь, не все были довольны местным временем. Опять, по словам власть имущих, к ним стали поступать жалобы и просьбы вернуть Волгоградскую область к московскому времени. Поэтому к день голосования за поправки в Конституцию РФ (которое проходило с 25 июня по 1 июля 2020 года) решили провести еще один опрос - "О выявлении мнения населения региона по вопросу об исчислении времени".