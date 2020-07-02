2020-07-02T14:36:05+03:00
Общество

Когда Волгоград перейдет на московское время

Результаты голосования на опросе по времени в Волгоградской области еще не известны, но уже понятна процедура перехода с местного на московское время
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Решение о переводе стрелок теперь за депутатами.Решение о переводе стрелок теперь за депутатами.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Согласно озвученным 2 июля предварительным итогам голосования по времени, поддержали переход обратно на московское время около 65% принявших участие в опросе по часовому поясу избирателей Волгоградской области. Подсчет голосов в муниципалитетах еще идет, окончательные итоги опроса о времени не подведены, но дальнейшая процедура уже известна. «Никакого референдума нам уже не нужно», - рассказал «КП-Волгоград» первый заместитель председателя Волгоградской областной Думы Сергей Булкагов и председатель оргкомитета по проведению голосования о часовом поясе.

Сначала муниципальные комиссии во всех городах и районах Волгоградской области подсчитают результаты опроса по времени. В ближайшие два дня, 2 и 3 июля 2020, представительные органы каждого муниципалитета должны провести заседания и эти итоги утвердить. Затем протоколы голосования направят в оргкомитет. По словам Сергея Булгакова, в понедельник, 6 июля, все данные должны обобщить. А уже 7 июля в 9 утра соберется оргкомитет, где он озвучит итоги голосования по часовому поясу. Спустя час начнется Совет Думы, где также зачитают итоги опроса и назначат дату заседания регионального парламента, скорее всего, на 9 июля. И уже на этом заседании депутаты примут постановление и окончательно решат вопрос: по какому все же времени будет дальше жить Волгоградская область – по местному или по московскому. Процедура не подразумевает проведения еще одного референдума о времени в регионе. Окончательное решение будет за областными парламентариями.

Если результаты опроса будут однозначными и депутаты решат, что Волгоградская область будет снова переводить стрелки на час назад и возвращаться в один с Москвой часовой пояс, дальше уже все будет зависеть от Совета Федерации и Государственной Думы. Поэтому вопрос, когда Волгоград перейдет на московское время, остается открытым.

- Если парламентарии примут решение и выйдут с законодательной инициативой, то около месяца уйдет на рассмотрение вопроса в Совете Законодателей при Совете Федерации РФ, - рассказал «КП-Волгоград» Сергей Булгаков.

Если там одобрят предложение Волгоградской областной Думы, то региональным парламентариям понадобится время на то, чтобы подготовить документы для Госдумы. Скорее всего, заседание регионального парламента проведут только в третьей декаде августа. А вот успеют ли в Волгоградской области перевести часы на московское время в октябре 2020 года, или придется ждать до весны 2021 года, дальше будет зависеть уже от депутатов Государственной Думы РФ.

- Боюсь делать прогнозы. Сейчас граждане России проголосовали за поправки в конституцию, так что придется вносить изменения во многие законы. Осенне-зимняя сессия у депутатов Госдумы будет очень насыщенной, - отметил Сергей Булгаков.

Напомним, добиваться проведения референдума о времени жителям Волгоградской области пришлось больше года. Депутаты облдумы своим решением возвращать местное время не хотели. В итоге референдум состоялся весной 2018 года. 58,8% пришедших тогда на участки высказались за переход на местное время, против были менее сорока процентов. Перевели стрелки волгоградцы 28 октября 2018 года. Процедура проведения референдума была строго регламентирована, тогда как опрос по времени – 2020 проходил на отксеренных листках, а не подотчетных бланках, без списков избирателей, предъявления паспортов и наблюдателей. Голосовали за время во второй раз волгоградцы буквально на коленке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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