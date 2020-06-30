Напитки и нагрузки полегче: в Волгограде фитнес-клубы и кафе вышли из самоизоляции

30 июня 2020 года в Волгоградской области сняли еще ряд ограничений режима всеобщей самоизоляции. Хотя заболевших коронавирусом прибавляется по сотне в день, город возвращается к привычной жизни. На улицах много счастливых людей. Ведь чтобы сделать человека счастливым, властям не надо сильно трудиться: надо просто отобрать что-то нужное, а потом вернуть. И вот наступил тот день, когда жителям вернули весь транспорт, разрешили есть на летних террасах и ходить в спортзал. Конечно, соблюдая требования Роспотребнадзора. Как все заработало, и как бизнес соблюдает правила, корреспонденты «КП-Волгоград» проверили, заглянув в кафе и фитнес-клубы.

Конечно, кофе у нас есть и дома, но посидеть в кафе - собое удовольствие.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

НА ЧАШКУ КОФЕ

Многие переживали, что люди во время самоизоляции привыкнут все делать дома, и вообще в посткоронавирусное время не станут никуда ходить: продолжат смотреть фильмы на диване, тренироваться в парке, питаться на работе едой, принесенной из дома в контейнере. Но первый же день снятия ограничений показал, что люди соскучились. По тому, как официант приносит чашечку вкусного кофе или лимонада, соскучились по встречам на бизнес-ланче. Даже с утра в летних кафе и ресторанах было немало людей, волнительно листавших меню.

Волгоградцы соскучились по встречам за ланчем.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Теперь официанты не просто стряхивают крошки со столиков: протирать мебель они приходят с ведерком специального раствора для обработки поверхностей. Ресторанный бизнес в курсе, что в любой момент с проверкой может нагрянуть межведомственная комиссия и Роспотребнадзор. Закрываться, едва открывшись, не хочет никто. Поэтому здесь все строго: посетителей рассаживают по разным углам, весь обслуживающий персонал в масках, на входе антисептик для обработки рук.

Теперь поход в кафе начинается не просьбы принести меню, а с обработки рук.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

А вот посетители за столом могут снимать защитные средства: конечно, есть через маску никого не заставляют.

Есть можно без маски!Фото: Геннадий БИСЕНОВ

ГЛАВНОЕ – ВЛЕЗТЬ В ФОРМУ

Вкусно поесть любят все, и за время самоизоляции в отсутствие тренировок многие потеряли форму. И открытия спортзалов очень ждали. Конечно, власти позаботились, чтобы мы сильно не растолстели: отменили транспорт и заставили жителей наматывать километры пешком, но это все равно не та нагрузка. Калории мы сжигали, но форму потеряли почти все, кто не стал тренироваться на открытом воздухе. В общем, первый совет, который сегодня дают в фитнес-клубе тем, кто после большого перерыва возвращается к тренировкам – померить ваш спортивный гардероб.

Да, еще дома попробуйте влезть в свои тренировочные легинсы и шорты. Чтобы в зале не случился конфуз. И только убедившись, что вам нигде ничего не жмет, собирайте рюкзак.

- Не забудьте маску, - предупреждает администратор. – Она нужна для перемещения по клубу. Во время самой тренировки можете ее снять, убедившись, что вы на безопасном расстоянии от других посетителей.

Крестики на полу показывают, где нужно стоять, чтобы точно не нарушать дистанцию на занятиях в группах..Фото: Екатерина СИМОХИНА

Убедиться в этом не сложно. В зале для групповых тренировок все замерили за нас и налепили на полу крестики скотчем – где нужно стоять, чтобы обеспечить нужную дистанцию. В тренажерном зале беговые дорожки через одну затянули сигнальными лентами. То же самое и в раздевалке. Каждые три шкафчика недоступны, чтобы не создавать толкучки.

Все для соблюдения дистанции: даже шкафчики опечатали скотчем, чтобы посетители не толкались в раздевалке.Фото: Екатерина СИМОХИНА

ВЕС - ПОЛЕГЧЕ

- Пока у нас две групповые тренировки утром и две вечером. В перерыве между этим дезинфицируют весь спортивный инвентарь, и все коврики, - рассказывает тренер. – А вот бассейн и сауна пока закрыты по требованиям Роспотребнадзора. Кроме того, не забывайте свою бутылочку с водой – общественные кулеры сейчас тоже недоступны.

Посетителей в клубе немного. Мужчина средних лет, зайдя в тренажерку, не сдерживает чувств, громко объявив всем: «Господи, как же хорошо в зале!». А несколько молодых людей все же предпочли бегать на дорожке в масках, хотя это не обязательное требование.

Тренеры советую начать с назрузок полегче.Фото: Екатерина СИМОХИНА

В самих тренировках ничего не поменялось – к посетителям никаких поблажек. Так что если вы три месяца отдыхали и не занимались спортом, тренеры советуют начать с самых легких тренировок, чтобы не травмировать мышцы резким возвращением в спорт. Еще все нагоните.