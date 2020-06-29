2020-06-29T11:48:44+03:00
Общество

В Волгоградской области возобновлено движение транспорта

С понедельника 29 июня 2020 весь общественный транспорт ходит по обычному расписанию
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Весь транспорт выпустили на линии без ограничений.Весь транспорт выпустили на линии без ограничений.Фото: Наталья ГЛАЗУНОВА
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С 29 июня 2020 в Волгоградской области отменили все специальные маршруты общественного транспорта, которые вводили в регионе на время действия режима самоизоляции по коронавирусу. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства, распоряжение о возобновлении работы всех маршрутов вступило в силу с понедельника. Так что уже сегодня вышли на линии во всех городах и поселках области все автобусы, в том числе межмуниципальных маршрутов, городские электрички и пригородные поезда, теплоходы и маршрутки. Движение общественного транспорта в Волгограде и области полностью восстановлено.

С 29 июня весь общественный транспорт ходит по графику согласно прежнему, докоронавирусному расписанию. Чиновники подчеркивают, что перевозчик обязан обеспечивать безопасность пассажиров, в том числе эпидемиологическую - обрабатывать и дезинфицировать салон. Водитель и кондуктор должны быть в масках, как и все пассажиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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