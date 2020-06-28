2020-06-28T18:39:02+03:00
Общество

С понедельника в Волгоград вернутся маршрутки

Все маршруты общественного транспорта Волгограда начнут работать в обычном режиме, начиная с 29 июня 2020 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Маршрутки возобновляют работу с 29 июня. Фото: мэрияМаршрутки возобновляют работу с 29 июня. Фото: мэрия
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Общественный транспорт Волгограда лихорадит с марта, с тех пор, как в регионе появился первый заболевший коронавирусом и в области ввели режим самоизоляции. Под запретом оказались все маршрутки и многие другие маршруты общественного транспорта. С тех пор жизнь потихоньку налаживается, ограничения снимают. Очередной этап - с 29 июня. Пусть и с большим опозданием, но все же пустили речные трамвайчики и дачные автобусы, пусть по укороченным маршрутам, но все же возобновили движение часть маршруток. Однако волгоградцы продолжают в часы пик давиться в полных душных автобусах без альтернативы. Но уже с понедельника, 29 июня 2020, на дороги Волгограда вернется весь общественный транспорт, включая маршрутки. Все спецмаршруты отменены. Соответствующее распоряжение опубликовала мэрия.

Как сообщает «КП-Волгоград», со ссылкой на документ, возвращают на дороги маршрутки и весь прочий транспорт с условием – все предписания санитарных врачей на период пандемии коронавируса должны соблюдаться неукоснительно. А пассажирам придется надевать в пути медицинские маски, респираторы или другие подобные приспособления.

- С 29.06.2020 организациям (перевозчикам) обеспечить выпуск подвижного состава согласно реестру муниципальных маршрутов регулярных перевозок согласно утвержденным расписаниям, - говорится в распоряжении.

Кроме того, утратило силу вводившее ограничения на транспорте распоряжение департамента городского хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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