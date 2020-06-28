Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 28 июня: еще 98 заболевших

Волгоградская жара гонит жителей городов в выходные дни поближе к воде, на природу. Не мешает ни мошка, ни COVID-19. Тем временем, Волгоградская область на 15-м месте в стране по числу заболевших коронавирусом. Прирост в течение двух последних недель стабильный – около сотни пациентов в день. На утро 28 июня 2020 в регионе положительные результаты теста на коронавирус пришли еще у 98 волгоградцев. В сумме с марта число зараженных ковидом в Волгограде и области перевалило за шесть тысяч человек – на сегодня 6135 заболевших. Мы собрали для вас последние новости о ситуации с коронавирусом в регионе на 28 июня.

Уже несколько дней среди новых заболевших нет приезжих. Находят заразу волгоградцы внутри региона и все чаще не знают, где именно. Умерших пациентов с коронавирусом в Волгоградской области по-прежнему 36.

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По данным ИЦК, выздоровели лишь 46,5 процента от заболевших ковидом. В субботу из больницы домой отправились всего 17 волгоградцев. Всего же выздоровевших 2856 человек.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, продолжают лечение от коронавируса более трех тысяч волгоградцев. Две трети из них лежат в больницах - 1996 взрослых и 56 детей. А вот карантинщиков с каждым днем все меньше - их всего 856 человек. Теперь приехавших из других регионов не держат на 14-дневной изоляции. Карантин продолжает действовать только для вернувшихся из-за границы и контактных.